台中婦人眼皮嚴重下垂就醫 竟是胸腺瘤惹禍

李姓婦人最近照鏡子時，發現兩眼眼皮嚴重下垂，加上左右眼不對稱，就醫檢查發現罹患重症肌無力症，進一步檢查，找出是胸腺瘤惹禍，經手術切除腫瘤後，恢復往昔風采。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，台中市年約40多歲的李姓婦人十分重視外表，半年前她開始發現，眼皮下垂程度越來越明顯，本來以為是年紀大皮膚鬆弛很正常，但兩側眼皮下垂日益明顯。

婦人到醫院經檢查，發現不僅眼皮下垂，且有手腳無力症狀，安排肌電圖及抽血檢查後，確診為重症肌無力症，建議轉胸腔外科進一步檢查，患者經安排胸部斷層掃描後，發現有2公分左右的胸腺瘤，幸經手術後，順利恢復往昔風采。

亞大醫院胸腔外科醫師劉柏毅指出，胸腺是指胸骨後的腺體，負責淋巴球的生長、分化及分泌胸腺素等功能，一般會在青春期前達到最高峰，之後會開始退化，到30至35歲逐漸為脂肪組織所取代。

劉柏毅說明，若腺體異常生長或分化，就會開始產生囊腫或腫瘤，一旦演變成惡性腫瘤，很可能會出現遠處轉移症狀，擴散到其他器官。

劉柏毅解釋，由於民眾初期罹患胸腺瘤往往無感，幾乎與正常生活無異，等到健檢或身體出狀況才發現時，病情可能已經十分嚴重，因此提醒如果有出現重症肌無力症狀，包含眼皮下垂、手腳無力、咬字不清等症狀，就應提高警覺，盡快就醫。

他也提醒，眼皮下垂也是許多重大疾病的表徵，除了重症肌無力外，糖尿病患者也會因動脈硬化造成眼神經血管缺血，加上顱內動脈瘤、腦幹病變等疾病，也都會出現單側或雙側眼皮下垂的狀況，民眾千萬別以為只是皮膚鬆垮而延誤就醫。