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上海封城是否影響航班？ 長榮、華航回應了
因應新冠肺炎疫情嚴峻，為盡早實現社會面清零，上海宣布採取「全域靜態管理」，嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶、不落一人」。對於航班是否受影響，中華航空跟長榮航空都說，已取消部分航班。
華航說，因上海實施疫情管控措施，華航調整上海航班，4月4日前松山、桃園、高雄往返浦東部分航班維持載客服務，部分取消或改為純載貨航班。
華航說，將持續關注當地疫情控管政策，滾動式調整航班計畫，詳細航班資訊可透過華航網站及Mobile APP查詢。
長榮說，因上海市實施輪流封閉式管理，確實對於往來浦東機場的交通以及當地保障航班人力造成影響，將會依照人力及客、貨運狀況調整航班，盡最大努力保障客、貨運航班順利運行。
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