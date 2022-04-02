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別浪費週末假期！露營車住宿初體驗就來這

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
別浪費週末假期！露營車住宿初體驗就來這。 圖片來源/unsplash
別浪費週末假期！露營車住宿初體驗就來這。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

天氣逐漸回暖，轉眼間又來到適合露營的季節，除了帳篷露營外，近年興起的露營車住宿也成為熱門選擇，各地旅遊業紛紛打造超豪華設備露營車，對於露營新手來說也十分友善，一起來看看網友們推薦哪些露營車住宿吧！

堪比飯店等級的豪華體驗 網友推套裝行程讓露營更加分

宜蘭的大自然環境優美，向來是許多人選擇露營地點的首選，而觀察近一年網友熱議的露營車住宿中，在宜蘭就有四家住宿上榜，其中以「礁溪老爺酒店」的得天露營車位居聲量第一，堪稱「奢華五星級」的露營體驗吸引不少網友慕名前往，紛紛留下超高評價如「這個露營車內部也太豪華了吧！」、「疫情後好久沒這麼愜意了啦」等，結合飯店服務式的高級體驗深受網友喜愛。

網友熱議8大露營車住宿網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議8大露營車住宿網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外「天ㄟ露營車」和「那山那谷休閒農場」的露營區附近均有熱門旅遊景點，如「梅花湖」的腳踏車環湖行程與「漂漂河」秘境溯溪體驗等為營區帶來不少關注，就有網友說道「望出去是梅花湖無敵湖景」、「為了挑戰漂漂河，夜衝那山那谷露營區！」等，向大家分享在選擇住宿地點時也可以考量鄰近的行程。

第二名是位於苗栗「自然風情景觀渡假民宿」的星空露營車，在車廂上有觀星天窗和銀河投射燈，網友推薦「天氣好時能看得到滿天星星」，搭配星空音樂燈設備可以躺在床上享受星空環繞的感覺；而「詩情花園渡假村」中的露營車以花卉系列命名，車廂外觀是浪漫的花朵彩繪，加上營區內有不少藝術裝置可以拍照打卡，引起網友討論表示「少女心爆發」。

而位於三峽的「皇后鎮森林風車House」是新北露營的熱門景點，除了奢華舒適的露營車住宿外，園區內「玻璃咖啡廳」、「戲水區」和「手作DIY」等套裝行程吸引不少北部家庭週末前往，網友紛紛推薦「是個適合親子遊及三五好友相聚的好地方！」；「遠雄海洋公園」的海洋夜未眠方案也吸引不少親子家庭前往，能享受露營體驗之餘又能暢遊海洋公園的遊樂設施，網友大讚「親子激推」。

看完網友的討論，是不是對露營車旅行充滿期待呢！現在就趕緊相揪好友或帶上家人，來一場說走就走的露營車體驗，一掃平日的疲憊，好好放鬆自己吧！

觀看原文→https://bit.ly/3JWto56

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

露營區 梅花湖

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