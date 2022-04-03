清明節雨紛紛 拜拜供品習俗、禁忌一次看懂！

【文·Social Lab社群實驗室】

每到清明時節，許多人便會回鄉祭祖掃墓，作為台灣的傳統節日，清明節流傳著不少習俗與禁忌，除了一些有趣活動和傳統美食外，在掃墓祭祖時，也有不少眉眉角角要注意，包括服裝儀容、祭祀的時間和準備的水果供品等。

說到清明節必吃的傳統美食，許多人首先會想起的就是「潤餅」，清明掃墓時，家家戶戶都會準備許多飯菜祭祖，就有民眾分享家裡習慣祭祖完後，將所有的菜包進潤餅一起享用，也因此除了捲豆芽菜、高麗菜、肉絲外，潤餅餡料也常隨各地習慣不同而有所差異，如有網友就表示自家「長輩潤餅裡都會包油麵，是『南部特色』」，引起留言區熱烈討論，如「阿嬤家在雲林，一定會有包油麵的潤餅」、「到南部工作被告知清明節一定要吃潤餅，而且潤餅一定要加麵」，但也有民眾認為「潤餅就是想吃就吃的東西」而且「不懂為什麼潤餅要加麵啦！」。

清明節傳統美食TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「草仔粿」、「紅龜粿」也是掃墓祭拜時的必備品，其中「草仔粿」的「粿」音同「貴」，代表向祖先祈願保佑子孫有財、平安之意，除了富有意涵外，「草仔粿」以純米製成，飽滿軟Q的淺綠外皮，散發著淡淡青草香，搭配鹹香味美的內餡，也讓許多人欲罷不能，一不小心就吃了好幾個，社群討論區就曾有網友留言抱怨，表示「草仔粿太好吃，等不到拜祖先就被吃掉，又要跑一趟買」，引起不少共鳴。

清明祭祖要當心！「鳳梨」招來厄運 「葡萄」象徵不吉利

清明節祭祖時，各家常準備水果、糖果、餅乾等作為供品，然而並不是所有水果都可以拿來祭拜，如「鳳梨」雖象徵好運旺旺來，拿來掃墓拜拜用卻帶有不祥之意，與「香蕉」、「梨子」等水果，因諧音似同「招你來旺」，有「邀請路邊好兄弟一同跟隨」的意味，因此被認為不適合作為祭拜供品。而「葡萄」、「荔枝」則因成串的外型，隱含「厄運一連串到來」、「死整串」之意，在掃墓時也不宜使用。

清明節禁忌水果TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

不過也有民眾認為，祭拜心意為重，不拘泥於形式，使用祖先生前喜歡的食物作為供品也可，日前一篇「清明節拜拜（供品）可以用麥當勞嗎?」的貼文，引來許多網友留言討論，有網友分享準備祭拜的經驗「我媽還想買披薩上山拜，太早找不到店賣」、「那些東西之後都是要自己吃，當然拜自己喜歡的」，也有網友搞笑回應「可以啦，記得薯條加大」。

無論準備了什麼作為供品，清明節眾人團聚、掃墓祭祖，代表著對先祖的懷念與感恩，也提醒我們要懂得珍惜當下，凝聚家族成員的感情。不過慎終追遠的同時，在疫情尚未完全平復下，也應注意衛生安全，戴好口罩，保持適當的社交距離。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》