種出蓮霧新高度！新品種「水蜜桃蓮霧」6顆2500元

農委會高雄區農業改良場108年推出的蓮霧新品種「高雄2號-春之桃」，非專屬授權予屏東縣南州地區農會推廣農場契作，生產「水蜜桃蓮霧」禮盒上市，碩大果實單顆可達500公克，水果禮盒特級6顆2000元，市場供不應求。

高雄場秘書何素珍表示，蓮霧以高屏地區為主要產地，傳統的栽培品種是南洋種及大果品系，常有容易裂果及高溫著色不良的問題。為了育成適合台灣風土氣候及消費者喜好的品種，108年推出「高雄2號-春之桃」果實碩大、色澤甜美，口感清甜，糖度在11度左右，栽培上克服冬果紅斑生理障礙問題，且蟲害較不敏感，用藥也較少，根據統計，約可減少30%的防治用藥支出。

何素珍表示，目前市面上果型最大的品種，單果重平均為250公克，也曾經有大果，單顆可達500公克；產期為1月至6月，果皮色澤在冬春季為紅色，夏季色澤則像法式甜點馬卡龍(Macaron)般的粉桃紅色，外觀精緻討喜。

她表示，外觀精緻討喜。口感清甜中帶有果香，最大特色是皮薄無渣感，口感細緻又多汁，對於牙口較不好又喜歡吃蓮霧的銀髮族而言，咬起來較不費力。

屏東南州農會總幹事黃俐甄表示，當初授權技轉後，品種無償請農民種植，但要依照農會的規範耕種，比如要申請產銷履歷，依照方法施藥，後來產品受到歡迎，也就越來越多人種植。