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三星Galaxy Watch4系列將開放血壓應用軟體監測功能

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣三星今天（3月31日）宣布血壓應用軟體（Blood Pressure App）監測功能預計將於4月7日起透過軟體更新陸續開放Samsung Galaxy Watch4系列支援。圖／三星提供
台灣三星今天（3月31日）宣布血壓應用軟體（Blood Pressure App）監測功能預計將於4月7日起透過軟體更新陸續開放Samsung Galaxy Watch4系列支援。圖／三星提供

智慧手表繼血氧偵測、心電圖之後，監測血壓的新功能也將推出。台灣三星今天（3月31日）宣布血壓應用軟體（Blood Pressure App）監測功能預計將於4月7日起透過軟體更新陸續開放Samsung Galaxy Watch4系列支援，協助消費者隨時掌握身體狀況。此外，Samsung Galaxy Buds Live及Galaxy Buds2即日起也陸續開放支援360度環繞音效及低延遲的智慧主動式降噪，並預計5月上旬起於全台指定通路推出新色Samsung Galaxy Buds2「曜石黑」、Samsung Galaxy Buds Live「星酷黑」，為穿搭增添新意。

Samsung Galaxy Watch4系列繼去年在台開放ECG心電圖功能後，血壓（Blood Pressure）監測功能也獲台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，將於4月7日起陸續在台開放更新，使Samsung Galaxy Watch4系列功能更臻完善。

Samsung Galaxy Watch4系列搭載先進的感應器，透過血壓應用軟體，可測量收縮壓、舒張壓及脈搏，並進行追蹤；用戶可於Samsung Health Monitor查詢血壓數值與歷史記錄，隨時掌握自身健康狀況。這項功能必須於Samsung Galaxy Watch4系列手表及搭載Android Nougat（7.0）以上的Samsung Galaxy手機使用，第一次使用需要用手臂式血壓計測量數值輸入至手機進行校正3次，之後使用每28天仍需再校正一次。

此外，Samsung Galaxy Buds2、Galaxy Buds Live即日起陸續開放支援360度環繞音效及低延遲的智慧主動式降噪。三星創新360度環繞音效，能分析音訊組成與使用者的頭部動向，創造逼真的3D環繞音場效果，搭配AKG專業調校音質，讓每次視聽娛樂皆為頂級享受；智慧主動式降噪功能可阻絕大多數的環境背景噪音，搭配內建3組麥克風，展現不受外界干擾的高音質通話體驗。Samsung Galaxy Buds2新色「曜石黑」建議售價4,990元、Samsung Galaxy Buds Live新色「星酷黑」建議售價5,990元。

Samsung Galaxy Buds2新色「曜石黑」，建議售價4,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2新色「曜石黑」，建議售價4,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds Live新色「星酷黑」，建議售價5,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds Live新色「星酷黑」，建議售價5,990元。圖／三星提供

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