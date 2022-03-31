因應飼料上漲 農委會擬釋出飼料米、台糖蔗田轉作玉米

受到烏俄戰爭影響，國際原物料供應受阻，大宗穀物黃小玉價格大漲，肉品生產成本增加，成為國內畜牧業者的沉重壓力，農委會主委陳吉仲今天宣布，一期稻作收成後，不排除將釋出30萬公噸的公糧，替代玉米飼料，因應國內的需求。

農委會今天召開 「因應近期國際情勢變化確保我國糧食安全」座談會。

農委會主委陳吉仲表示，必須掌握國內外原物料資訊，尤其是國際市場的變動，以及國內未來可能的影響，必須攤開檢視，若資訊清楚，不論政府或民間、企業可以做的很多調整，事先的調整，可以降低今年原料上漲、高通膨的影響。

陳吉仲說，玉米價格上漲對飼料的影響會採取更精進的作為，比如，政府公糧倉庫有60萬公噸公糧，民間庫存還有，加上今年的一期稻作即將採收，玉米價格持續上漲，到六月多已經知道到岸價，在一期稻作採收後，一期有90到100萬公噸採收量，加上既有的庫存達到160、170萬公噸時，不排除直接釋出30萬公噸稻穀替代玉米，且不影響育成率，尤其是雞隻，原本就會吃稻穀。