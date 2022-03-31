修農會法爭議多 張永成：修法過程從未諮詢過農會

農會法政院版本今天公布，但綠委蔡易餘認為，無法接受農委會在重要改革時期縮手，自刪官派三分之一理事條文，將會在立院重新提出；針對政府並不放棄想在農會官派理事，中華民國農會總幹事張永成表示，修法過程從來未諮詢過農會，有沒有相關資料可以證明日韓的農民團體有官派理事，我國政府怎可對外信口開河？

張永成說，「蔡易餘有沒有讀書」，他的律師資格怎麼來的？日本的農協法、日本日前的農協選舉，都沒有提到官派，全世界的先進國家內，只有兩地有官派，就是蘇聯以及中國大陸，如果民進黨政府承認是共產國家，那就沒話講了，共產國家對於民間團體、大型企業都可以政府官派。

他表示，如果只憑「公共利益」就可以官派，那台灣有公共利益的企業法人多的不得了，政府就可以用「公共利益」把黑手伸進民間團體、企業裡，台積電也有公共利益、農會也是公共利益，憲法賦予人民百姓集會結社的自由，現在農會法的版本，雖然把三分之一官派的條文拿掉，但立委也不放棄要在立法院重新提案，這樣的修法，比共產黨還要共產黨，(立委)不是有言論免責權，就可以對外亂講話。

張永成說，整個農會法修法過程，沒有一次諮詢過農會相關人員，全台有200多個農會，竟然修農會法沒有先與農會討論，就能這樣隻手遮天就推出草案，這樣的政府是太上皇政府，完全脫離民意、背離民意。

他說，執政者不可能掌握所有民間系統，稍稍掌控不了就想要介入，政府對於農會多年來不公平部分，中華民國農會會推出對應的回應，也會強硬面對，多年來，已經忍無可忍，農會已經受不了了。