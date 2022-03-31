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4月1日起免隔離入新加坡！新航、酷航全面開放訂位

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新航全面開放訂位。圖／新航提供
新航全面開放訂位。圖／新航提供

新加坡政府宣布，2022年4月1日起將簡化旅客入境流程，已完整接種疫苗的旅客搭乘新加坡航空新航）和酷航航班前往新加坡，抵達後不需採檢及檢疫隔離即可入境。但已完整接種疫苗的旅客，仍需在出發前往新加坡前接受出發前的檢測，同時遵照現行的簽證規定。此外，無論疫苗施打狀態，所有旅客皆可於新加坡樟宜機場轉機，惟須符合最終目的地的入境防疫規定。

依此項規定，新航和酷航航班也全面開放訂位。目前新航和酷航提供由35個國家／地區的97個航點飛往新加坡的航班服務。

新航集團表示，樂見最新的新加坡入境簡化措施，以此支持讓新加坡重回世界級旅遊目的地及首屈一指的航空樞紐的目標。新航也期待再次歡迎旅客登機，集團將持續密切關注並依據旅行需求增加運能及航班服務。

新加坡航空 新航

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