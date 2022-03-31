聽新聞
test
0:00 / 0:00
擴散差、臭氧濃度上升 雲嘉南空品今多處「紅害」
環保署統計，截至下午2時，全台有8個空品測站為「紅害」，集中在雲林、嘉義、台南，另有19個測站為「橘色警戒」，都在中部以南地區。環保署表示，今天上午中部以南空品區擴散條件較差，易有汙染物累積；午後受光化作用影響，雲嘉南至高屏空品區臭氧濃度易上升。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門地區為「普通」等級，中部局部地區短時間達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級。
環保署表示，4月1日受東北季風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
環保署表示，4月2日受東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言