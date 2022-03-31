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擴散差、臭氧濃度上升 雲嘉南空品今多處「紅害」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今日各地空品。圖／環保署提供
今日各地空品。圖／環保署提供

環保署統計，截至下午2時，全台有8個空品測站為「紅害」，集中在雲林、嘉義、台南，另有19個測站為「橘色警戒」，都在中部以南地區。環保署表示，今天上午中部以南空品區擴散條件較差，易有汙染物累積；午後受光化作用影響，雲嘉南至高屏空品區臭氧濃度易上升。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門地區為「普通」等級，中部局部地區短時間達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間達紅色警示等級。

環保署表示，4月1日受東北季風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

環保署表示，4月2日受東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

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