全家便利商店4千店達陣！板橋打造新店型 首創App訂便當、雙溫寄取櫃

進入後疫情時代，生活樣態與消費模式已然轉變，超商身為大眾日常生活的好鄰居與好幫手，提供的服務也與時俱進。全家便利商店今天（3月31日）宣布第4,000店達陣，店址落腳於新北市「板橋廣榮店」，以「社區化購物」為核心服務概念，滿足消費者「快行動」、「懶商機」、「綠生活」等3大後疫消費需求，並串接虛實渠道，導入首創的「App訂便當」、餐食智取櫃等零接觸服務，搭配FamiSuper選品超市、歐式麵包「哈肯舖」專區，全方位滿足特色餐食、生鮮蔬食、烘焙麵包等個人化及家庭需求。

全家便利商店總經理薛東都表示，後疫情時代民眾生活宅居化，不僅居家時間增加、外出移動距離縮短，偏好更有效率地同時運用線上、線下購物渠道，而便利商店的密集據點與深耕社區兩大優勢，能快速對接消費者「虛實雙棲」、「就近購取」的社區化消費型態。

去年11月全家便利商店展開首創的「App訂便當」服務測試，與商圈中知名現做便當品牌合作，消費者只要於當天上午10點前透過全家便利商店App，即可一指完成訂購與付款，中午可就近到店取用熱騰騰的現做便當，節省外出購餐與等待的寶貴午休時間。「板橋廣榮店」的App訂便當服務，提供𡘙師傅的5款人氣餐盒；同時導入具有保溫效果的餐食智取櫃，透過與外部餐食新創公司「POPGo！」合作，使用POPGo！App即可提前選購不同品牌餐食，掃瞄QR Code或手機對應解鎖，即可開櫃且零接觸取餐。今年全家便利商店App訂便當將擴大服務，並拓展至晚餐時段，預計展店達300家。

為了全方位滿足社區消費者需求，超商與超市的界限日趨模糊，全家便利商店「板橋廣榮店」規畫FamiSuper超市選品店、歐式麵包「哈肯舖」店中店專區，其中FamiSuper選品超市專區主打玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、楓康超市等具履歷認證的優質品牌，並可搭配foodpanda 24小時外送服務；「板橋廣榮店」為全家便利商店第4間超市店專區，今年目標展店15間。哈肯舖店中店專區則提供和風軟包、吐司、貝果、可頌等商品。

疫情促使網購興盛，也讓網購族年齡擴大為「全齡化」。全家便利商店於「板橋廣榮店」導入多種EC寄取的便利提案，包括全智能可自助寄、取、收送的EC雙溫寄取櫃，並提供常溫、冷凍兩種溫層，服務不限於包裹取件，如果有全家便利商店店到店寄件需求的民眾，也可利用EC雙溫寄取櫃自助辦理，同時透過MyFamiPay、悠遊卡、一卡通非現金支付完成付款。「板橋廣榮店」還規畫了EC自取滑軌櫃，讓消費者可自助拿取包裹，獨特的省力滑軌及直立分層的櫃體設計，增加包裹存放空間，減省店員找件與消費者等候的時間。

此外，全家便利商店積極響應「綠生活」消費趨勢，透過循環餐盒、循環杯、包材減塑等環保作為減少塑膠用量，至去年底整體鮮食塑膠用量已減少近350噸。全家便利商店與創新社企「環海淨塑」共同打造「Let’s Café永續杯循環站」，以「板橋廣榮店」為首間導入門市，今年目標拓展達400店，達總店數的一成，超前達標環保署的循環杯政策。

全家便利商店「Let’s Café永續杯循環站」租借循環杯只需3步驟：1.加入環海淨塑「塑環真循環杯」官方LINE並完成註冊、2.打開借杯服務並填入數量、3.使用手機掃描店碼及杯碼即完成租借；還杯時僅需將永續杯交付給店員，後續全家便利商店將再透過逆物流系統運送永續杯至廠商端清洗。全家便利商店也推出限量Let’s Café無塑植纖杯，材質不含塑料及PLA，並通過德國萊因TÜV家庭堆肥認證，取得歐洲DIN CERTCO標章，可被自然環境分解，消費者可至全台門市購買，售價109元，限量5萬個，於4月2日至4月19日購買還可獲Let’s Café大杯經典美式咖啡實體兌換券一張。

歡慶第4,000店里程碑達陣，全家便利商店於App「隨買跨店取」推出雙重優惠：4月6日上午10點至4月12日推出Let’s Café大杯特濃美式咖啡、拿鐵買40杯送40杯，酷繽沙不限口味買4杯送4杯；4月6日至4月19日自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、鮮乳坊嘉明鮮乳等商品6折起。