2025年綠電20%跳票 學者：經部應訂定長期規畫突破瓶頸

2025年再生能源占比兩成才剛確定「跳票」，國發會昨公布我國2050年淨零排放路徑圖，其中再生能源比率要達到六至七成，外界質疑可信度。學者指出，經濟部對2025年無法達標不該「兩手一攤」，應訂定長期規畫回頭突破當前瓶頸，戰場也不只是2050年，更要加強在2030年達成更多政策目標。

國發會昨公布台灣2050年淨零排放路徑圖，環團今天聯合舉辦記者會提出建言。台大氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授、台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，推動淨零不只是環保議題，而是具有提升產業競爭力的效益，讓台灣產業掌握綠色競爭力，而縮減高碳產業規模是產業轉型要面對的課題。

國發會昨公布的淨零路徑圖指出，2050年台灣電力需求將提升為4275億度至5731億度，趙家緯表示，在高電力需求的狀況下推動淨零有很多阻礙，不過總能源需求為負成長，甚至可在2050年減少10%，整體規畫符合國際電氣化趨勢，但能源密集度未來30年僅減少四成，每年進步幅度約2.5%，跟國際要求每年進步3%相較有落差。

趙家緯表示，台灣排放量有57%來自工業部門，雖然國發會提出設備汰換、製程改善及循環經濟等3大面向、11項措施，但在產業轉型面向，仍沒有面對根本性問題；國際能源總署要求耗能產業訂定2030年、2050年的創新製程比率，例如2030年鋼鐵、石化、水泥的創新製程要達到10%，讓低碳製程成為商業化模式、可以進入市場生產，但我國要到2030年才開始有建置、示範計畫，是很大的落差。

趙家緯說，目前台灣規畫的方向會讓產業轉型落後，耗能產業製程有將近四成在未來十年將面臨汰換潮，若無法因應，將錯失產業轉型契機，建議修法訂定效能標準才能引導製程改善，將低碳納入國際貿易的新時代。

但2025年再生能源占比20%已經確定「跳票」，淨零路徑設定2050年再生能源占比60至70%顯得遙不可及，趙家緯說，這是此次政策規畫矛盾之處，2050年淨零路徑是史上第一次橫跨28年的政策規畫，很具未來感，但2025年的跳票及近期的「電價蓋牌」決定，卻又是舊政策的思維，無法突破。

趙家緯表示，經濟部同時要推動2050年淨零碳排，又要面對2025年再生能源目標達成與否，不應接受目標無法達成就「兩手一攤算了」，而是要思考訂出長期規畫、回過頭突破當前瓶頸，應加速設定「無煤時程」再搭配再生能源目標，才能提升地方的接受度，因為現在戰場不只是28年後，而是2030年前如何達成各式各樣的政策。