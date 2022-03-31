台灣醫師登BBC談紅斑性狼瘡 向緬甸民眾分享衛教
嘉義大林慈濟醫院風濕免疫科醫師許寶寶，是入籍台灣的緬甸華僑，3月中受邀上英國廣播公司（BBC）Health Matters節目，向緬甸民眾分享紅斑性狼瘡衛教知識，實踐Taiwan Can Help的口號。
大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，從緬甸移民台灣並完成醫師訓練的許寶寶，由英國擔任腸胃科醫師的同學引介下，邀登上英國廣播電台Health Matters節目，用緬甸語向緬甸民眾分享紅斑性狼瘡衛教知識。
許寶寶告訴中央社記者，緬甸民眾對紅斑性狼瘡等疾病的觀念不足，落後台灣20多年，許多人以為紅斑性狼瘡就是臉紅、皮膚紅的症狀表現，其實它會對全身進行廣泛性的攻擊；3月中，她與BBC的節目主持人透過視訊對談，日前正式播出。
許寶寶說，紅斑性狼瘡好發於15至45歲生育年齡的女性族群，因為自己的基因，加上賀爾蒙、曬太陽、病毒、細菌感染、抽菸等環境因素而啟動免疫系統，產生紅斑性狼瘡。
許寶寶說，大學同學建議她接受BBC專訪，回饋自己出生的國家，心裡很樂意，卻擔心如何將紅斑性狼瘡的內容轉換成緬甸話，原本不敢答應，還好有她的先生協助翻譯而促成這次受訪。
大林慈濟醫院院長賴寧生說，許寶寶傳遞健康觀念回饋出生國，實踐Taiwan Can Help的口號。
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