歡慶飛台55年新航推機票優惠 估4月客運運能可恢復5成7

歡慶飛台55周年，新加坡航空說，4月1日至4月21日間推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」活動。從台灣出發飛往新航集團全球航點的八折優惠票價，還可享有選位費及預購托運行李55折、KrisFlyer會員55%額外紅利哩程等，期間購票還可抽五大好禮，有機會可賺回機票費用、獲得機票抵用券及限量福袋。

新航說，自從1967年4月1日降落台北松山機場開始，台灣一直是新航集團的重要市場之一。

新航台灣分公司總經理蔡建華分享，新航將持續投資在台灣的業務及人才，並保持敏捷以即時掌握營收及商機的成長。

新航說，新加坡政府將自4月1日起簡化入境旅遊的規定，藉此推出台灣出發的周年慶活動，讓民眾可以享有超值優惠提早規畫疫後旅遊。

新航說，為歡慶飛台55周年，於新航官網 SingaporeAir.com 及SingaporeAir行動 app 上在4月1日至4月21日間推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」活動。

新航說，從台灣出發飛往新航集團全球航點的八折優惠票價，經濟艙來回新加坡13,038元起、紐澳17,678元起、南非18,858元、歐洲19,478元起等，詳情請瀏覽新航官網的周年慶優惠活動。

新航說，為了讓旅客在這個充滿變數的期間可以安心購票，購票旅客於2022年5月31日前可無限次免手續費更改訂位，2022年5月31日之後可以免費更改訂位一次。

新航說，目前新航有每日一班往返新加坡與台北之間，提供前往新加坡或在新加坡樟宜機場轉機的客運和貨運服務。

新航說，自2022年4月1日起，新加坡開放所有旅客入境新加坡，不限國家或地區，只需要有完整疫苗接種證明和出發前兩天的陰性檢測報告，在抵達後不需要接受檢驗和隔離就可以自由活動。包含台灣出發的所有旅客不需疫苗接種證明可於新加坡樟宜機場轉機前往新航和酷航的全球航點，惟仍須符合最終目的地的入境防疫規定。

新航也說，集團在疫情爆發之後首次出現季度獲利，於2021年9月至12月之間的淨利為新幣8千5百萬，主要受益於2021年10月至12月間入境新加坡及於新加坡轉機的航空旅遊大幅成長，以及貨運市場的持續強勁需求及收益率。

新航說，新加坡先前的「Vaccinated Travel Lane、VTL疫苗接種者旅遊通道」以及即將於4月1日生效的簡化邊境政策，提供入境免隔離的大眾旅遊，對新航集團的客運復甦有極大的助益。

新航說，藉由VTL的安排，在2021年年底的西洋假期的強勁需求中看到顯著的客運旅客數的成長。強勁的貨運需求讓運量及收益皆有增長，創造了貨運營收的最高紀錄。

新航說，隨著疫苗接種率提高及各國逐漸開放邊境，集團對於國際航空客運市場保持樂觀。依據目前的全球航班班表，新航集團在2022年4月的客運運能達到疫情前的57%，航點將恢復到疫情前的七成以上。