高齡版航海王 桌遊引導失智長者想起拿手遊戲

桌遊老少咸宜，弘道基金會的彰化溪湖弘道憶耆道老失智據點藉用「夢想人生」桌遊，帶著12名失智長者回到過去，重憶童年時光的最愛，今天發表認知訓練工具推動成果，有的長者在遊戲中想起愛唱「點仔膠」，有的長者想起最愛玩石頭沙包並現場演示丟擲技巧，回憶了打開話匣子，見證認知訓練成果豐碩。

弘道社工員拿出桌遊牌卡跟長者互動問答，引導失智長輩回憶兒時生活，問題卡上題目「小時候最喜歡的玩具是？」，91歲「阿桂」因中風引發血管型失智，在社工員引導之下，慢慢想起小時候要幫家裡做農事，玩的東西只能就地取材，隨手撿起小石頭縫製沙包當玩具，說著說著當場表演丟擲石頭砂包的玩法。

罹患高血壓造成認知功能衰退的79歲「阿幸」奶奶，到弘道失智據點前，注意力常放在身體不適，自認不舒服讓他沒辦法對外參加活動，溝通也較沒自信，去年到失智據點上課後，「阿幸」奶奶越來越積極，自己參加活動課程也會主動擔任小幫手，協助其他行動較不方便的失智長者一起完成課程目標。今天她玩「夢想人生」桌遊時透過社工員問答引導，唱出忘記歌名卻沒忘歌詞的「點仔膠」。

弘道溪湖憶耆道老失智據點陳秀敏社工員說，失智症常被判斷為正常老化的現象，其實失智症是一種認知功能衰退的疾病，唯有帶長輩接受正確的失智症照護，藉由回憶往事並讓他們自行描述，增加腦部活動，才能延緩失智惡化，給予溫暖陪伴與心情愉悅。

弘道老人福利基金會彰化服務處處長施淑莉表示，根據衛福部調查推估，2031年起每100名台灣人將有超過2名失智者，弘道老人福利基金會去年（2021年）與瘋桌遊合作研發的「夢想人生」桌遊，並在「7-ELEVEN把愛找回來」公益募款支持下開始導入失智據點。

她說，桌遊集結青年志工與長輩聊天，以航行夢想群島概念研發設計有趣的題庫與回答卡，問題包括「「最喜歡的童年零嘴是什麼？」「請形容一個你最害怕的東西」，適合全齡跨代遊玩，讓桌遊不再只是遊戲，刺激長輩思考降低失智風險，年輕人彼此更加認識，拉近心與心的距離。