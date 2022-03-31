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雪霸雪季結束 雪況5年最好、山難10年最多
雪霸國家公園雪季今天結束，雪霸國家公園管理處統計，期間通報10件山難事件，造成3死、10傷，其中以墜谷6件最多，也是園區近10年來雪季山難意外次數最多的一年。
雪霸雪季服務從1月4日到今天，雪霸處指出，今年雪山的雪很滿且人很多，雪山圈谷積雪一度來到90公分，雪況5年最佳，美麗的雪景也吸引山友朝聖，但發生10件山難意外，也是10年最高，造成3死、10傷，雪霸處指出，零死亡山難或許不容易，但希望山友都能作好風險評估，並為自己的登山行為負起責任。
雪霸處指出，雪季服務到今天，但4月1日以後雪山保證還有雪，領隊需不需要相關的雪訓證明或雪攀經驗，隊員會不會使用雪攀裝備，就由隊伍自己來決定，或者交給山來決定。
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