雪霸雪季結束 雪況5年最好、山難10年最多

雪霸國家公園雪季今天結束，雪霸國家公園管理處統計，期間通報10件山難事件，造成3死、10傷，其中以墜谷6件最多，也是園區近10年來雪季山難意外次數最多的一年。

雪霸雪季服務從1月4日到今天，雪霸處指出，今年雪山的雪很滿且人很多，雪山圈谷積雪一度來到90公分，雪況5年最佳，美麗的雪景也吸引山友朝聖，但發生10件山難意外，也是10年最高，造成3死、10傷，雪霸處指出，零死亡山難或許不容易，但希望山友都能作好風險評估，並為自己的登山行為負起責任。