快訊

直播／本土增87例、境外152例 皆創9個月來新高

評／知名網紅又失言？「想跟原住民交往」哪裡有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園龍岡小旅行明起出團 有玩有補助...報名卻不踴躍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍岡小旅行明天出團，龍岡文化旅遊及品嘗滇緬泰美食，還有補助名額，歡迎報名參加。圖／觀旅局提供
桃園市龍岡小旅行明天出團，龍岡文化旅遊及品嘗滇緬泰美食，還有補助名額，歡迎報名參加。圖／觀旅局提供

桃園市2022龍岡旅遊來了!市政府龍岡小旅行明天（4月1日）起出團，龍岡特色團體旅遊分1、2日遊程，每人補助400元、總共2700名額，目前僅報名682人，龍岡文化體驗課程每人補助100元、總共1700名額，至今無人報名，民眾報名旅遊不踴躍，名額還多，歡迎有意旅遊民眾報名，來一場龍岡深度文化之旅。

市府觀旅局今天下午表示，今年龍岡小旅行遊程，包括龍岡特色團體及龍岡文化體驗課程2大主軸，特色團體旅遊每人補助400元，總共2700名額，至今報名682人，尚有2018名額；文化體驗課程每人補助100元，總共1700名額，至今無人報名，名額很多，歡迎民眾報名龍岡小旅行，走進走入龍岡忠貞市場、清真寺等景點體驗文化之旅。

觀旅局與可樂旅遊、龍岡在地協會合作推出的龍岡小旅行，龍岡特色團體旅遊1日遊7條遊程、2日遊4條遊程，其中米干手作體驗、阿美手工米干1日遊，自製簸箕飯體驗、緬甸服飾換裝1日遊，雲南溙族喃辟教學、創藝過橋米線1日遊，每人299元起；米干手作體驗、乙未紀念公園、濟生健康文化館1日遊，每人499元起，各條遊程各有特色，出遊就補助。

龍岡文化體驗課程，包含木瓜絲、碗豆粉、米干等美食DIY，也走讀清真日常、民族服飾體驗和潑水舞教學等6種單堂文化體驗課程，可提供自由行旅客進行滇緬文化多元學習體驗，觀旅局表示，龍岡小旅行輕鬆旅遊和品嘗滇緬美食，目前仍有名額，歡迎民眾報名體驗。

延伸閱讀

談桃市長人選 萬美玲：黨戰將多沒人100分 朱立倫應整合

桃園市長藍綠人選未明 萬美玲爆：鄭文燦要空降的

桃園市長人選難空降？萬美玲質疑：為何陳時中民調這麼高

油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

相關新聞

幸運兒是你嗎？ 1-2月發票11人中千萬大獎

1-2月期統一發票上周開獎，財政部賦稅署統計，共開出11張千萬大獎、12張200萬元大獎，詳細中獎名單將於今天下午公布。

為開放國際客做準備！ 觀光局8項行銷方針曝光

中央流行疫情指揮中心宣布7日起放寬非本國籍商務人士來台。交通部觀光局自29日起連續三天召開全球15個觀光駐外辦事處研討國...

巨星布魯斯威利驚傳罹患失語症 三大症狀你一定要知道

67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。醫師表示，失語症為早發型失智症的一種，好發...

今天又要變天！清明連假這2天全台有雨 低溫下探13度

今天午後開始變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六水氣移入，中部以北有陣雨，...

孩子發燒長輩急找藥餵 慘釀嘔吐、嗜睡「普拿疼中毒」

少子化時代每個孩子都珍貴，但當孩子發燒、身體不適時，若在沒有醫師指示下，隨意將成人用藥減半給孩子使用，恐造成不可挽回後果...

擴散差、臭氧濃度上升 雲嘉南空品今多處「紅害」

環保署統計，截至下午2時，全台有8個空品測站為「紅害」，集中在雲林、嘉義、台南，另有19個測站為「橘色警戒」，都在中部以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。