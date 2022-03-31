桃園龍岡小旅行明起出團 有玩有補助...報名卻不踴躍

桃園市2022龍岡旅遊來了!市政府龍岡小旅行明天（4月1日）起出團，龍岡特色團體旅遊分1、2日遊程，每人補助400元、總共2700名額，目前僅報名682人，龍岡文化體驗課程每人補助100元、總共1700名額，至今無人報名，民眾報名旅遊不踴躍，名額還多，歡迎有意旅遊民眾報名，來一場龍岡深度文化之旅。

市府觀旅局今天下午表示，今年龍岡小旅行遊程，包括龍岡特色團體及龍岡文化體驗課程2大主軸，特色團體旅遊每人補助400元，總共2700名額，至今報名682人，尚有2018名額；文化體驗課程每人補助100元，總共1700名額，至今無人報名，名額很多，歡迎民眾報名龍岡小旅行，走進走入龍岡忠貞市場、清真寺等景點體驗文化之旅。

觀旅局與可樂旅遊、龍岡在地協會合作推出的龍岡小旅行，龍岡特色團體旅遊1日遊7條遊程、2日遊4條遊程，其中米干手作體驗、阿美手工米干1日遊，自製簸箕飯體驗、緬甸服飾換裝1日遊，雲南溙族喃辟教學、創藝過橋米線1日遊，每人299元起；米干手作體驗、乙未紀念公園、濟生健康文化館1日遊，每人499元起，各條遊程各有特色，出遊就補助。

龍岡文化體驗課程，包含木瓜絲、碗豆粉、米干等美食DIY，也走讀清真日常、民族服飾體驗和潑水舞教學等6種單堂文化體驗課程，可提供自由行旅客進行滇緬文化多元學習體驗，觀旅局表示，龍岡小旅行輕鬆旅遊和品嘗滇緬美食，目前仍有名額，歡迎民眾報名體驗。