「屏東是危險霾都」 環團：縣長參選人應提出空汙政見

民進黨屏東縣長初選激烈，立委莊瑞雄、周春米與鍾佳濱「3搶1」，環團今天在立法院舉辦記者會表示，空汙議題跟每位屏東縣民息息相關，民進黨在屏東縣連續執政長達25年，屏東空汙卻未見翻轉，參選人應提出有效的治霾政見。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，以保護世人健康的WHO新指引為判準，2016年至2021年屏東縣長潘孟安治理的六年期間，屏東縣的PM10、自動PM2.5、手動PM2.5、臭氧第四高值、臭氧第26高值等五項空品評比都不及格，是一座複合汙染的呼吸危險霾都。

葉光芃表示，霧霾毒氣對老弱婦孺的性命威脅最大，臭氧及PM2.5都是老年失智的可能風險因子，屏東雙害的加乘健康效應，恐讓女性失智的健康風險遽增，正值婦幼節前夕，屏東縣長參選人首要應提出有效的制霾政見。

屏東縣環保聯盟前理事長洪輝祥說，很多想選屏東縣長的人都在誇耀自己可以跟中央爭取經費，也說自己有經驗、能做事，卻沒有人告訴大家，要如何避免民眾受到空氣汙染危害，淨零碳排更不在任何政見當中。

屏東民眾謝慧娟表示，她的大學同學住在屏東潮州，三層樓透天厝用了七部空氣清淨機，半年中有三分之二的日子看不到藍天，本想在家鄉終老，可是生活品質卻愈來愈糟。