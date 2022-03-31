「給孩子最好兒童節禮物」 時力推修法明定不可體罰

兒童節即將到來，時代力量立委王婉諭今舉行記者會表示，將針對幼兒教育及照顧法及教保人員服務條例提出修正案，讓體罰不再無法可管，並實踐兒少友善調查環境，沒收不肖業者不法所得，遏止違法超收，「為孩子打造安全、友善成長的環境，就是兒童節最好的禮物」。

王婉諭指出，體罰的定義多年來都處在非常模糊的地帶，過去曾爆發教保人員用膠帶捆住2歲幼童及拍打頭部的情況，卻都沒有法源可懲處，因現行「兒少權法」只規範「身心虐待」、「其他不正當行為」屬於違法範疇，比較輕程度的「不當管教」並不違法，所以當家長申訴時，無論是社政或教育端的主管機關，都無法可罰。

王婉諭表示，將推動「教保人員服務條例」及「幼兒教育及照顧法」修法，明定教保員及其他服務人員不得對幼兒有「身心虐待」、「體罰」、「霸凌」、「精神暴力」、「性騷擾」、「不當管教」、「其他對幼兒的身心暴力或不當行為」，意即除了程度較重的「身心虐待」，照顧者對幼兒其他程度較輕的傷害，如體罰或人身攻擊辱罵等，也都是違法行為態樣。

新竹市議員蔡惠婷表示，幼兒園違規態樣中，最多為違反招收人數限制規定，甚至有不肖業者為了規避稽查，將孩子藏在櫥櫃、地下室、陽台，影響兒少人身安全及老師照顧孩子的心力，此次修法也將參考「食品安全衛生管理法」規定，賦予主管機關追繳不當利得的權力。

新北市板橋區議員參選人彭盛韶表示，針對兒童不當對待究責機制，雖教育部頒布了相關流程，但有關申請調查及救濟規定，對當事人保障遠遠不足。此次修法將比照「性別平等教育法」，將疑似不當對待幼兒事件的調查申請或檢舉程序、調查主管機關、調查小組組成成員及專業性、調查程序均明訂入法，更賦予被害兒少及其法定代理人參與查處程序地位，有陳述事件發生的權益，調查機關更應以正式書面將調查結果及調查報告寄予申訴人，並應有相關救濟程序。

全教總幼委會主委楊逸飛說，期待透過修法，建置教保不當管教案件調查專業人才庫，確保全數調查委員都具備與幼兒心理知能，或其他可協助幼兒表達意見的專業知能，足以讓當事兒少、其他目睹事件發生的兒少安心陳述。