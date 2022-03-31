孩子發燒長輩急找藥餵 慘釀嘔吐、嗜睡「普拿疼中毒」

少子化時代每個孩子都珍貴，但當孩子發燒、身體不適時，若在沒有醫師指示下，隨意將成人用藥減半給孩子使用，恐造成不可挽回後果。日前一名5歲男童發燒，長輩誤拿高劑量普拿疼給男孩吃，造成普拿疼中毒，引發肝功能失調，送急診搶救才救回一命。

林口長庚醫院兒童一般科主治醫師吳昌騰表示，該名男孩體重僅19公斤，長輩誤拿2顆500mg普拿疼給男孩吃，但男童只要吃2顆80mmg劑量即可，男孩因此嘔吐、無精打采、嗜睡等，普拿疼中毒嚴重恐引發肝衰竭死亡。因孩童肝指數飆高，後續醫師用解毒劑緩解才救回孩子。

臺灣兒科醫學會今舉辦記者會，表示報載有356項年用量低於5000人的指示用藥即將研擬不給付，包括兒童常用化痰藥、鼻塞藥、腸胃用藥等，恐影響兒童用藥安全，呼籲兒童用藥不是成人縮小版，「完整評估、適當用藥、精準劑量」才是兒童用藥安全的重要關鍵。

臺灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，孩子許多症狀需要分辨原因，像是腹瀉，有可能是感染性腸胃炎、也可能是腸道吸收異常引起、腸道敏感等，腹痛、嘔吐背後原因更是五花八門，需要專業醫師鑑別對症下藥。

誤用止瀉藥案例連醫療人員都可能發生。李宏昌舉例，一名其他科別醫師的孩子剛滿月，因為拉肚子而給半顆止瀉藥，結果孩子嚴重腹脹，緊急送急診處理。他提醒，若健保屆時不給付用藥，讓民眾到藥局輕易購得，恐增加用藥風險，應由醫師診斷、給予處方。

碰上嬰幼兒腹瀉，不少照顧者憂心孩子脫水，直接拿大人用的止瀉藥洛普拉膠囊，給9個月大、體重9公斤的小孫子吃，還自行調整用藥，一次吃半顆、吃4次，導致小孩肚子脹，麻痺性腸梗阻、嗜睡和噁心嘔吐等症狀，急診後續找出腹瀉原因，原來是沙門氏菌腸胃炎併發腸阻塞。

吳昌騰說，兒童腹瀉有時是為了排除壞菌，兒科醫師治療上多採用溫和方式，像補充水分、少量多餐，或用益生菌、溫和腸道吸附劑等，將水分或致病物吸附隨大便排除，若孩子誤用成人止瀉藥，反讓病情惡化，過去曾有孩童誤吃成人止瀉藥造成腸破裂，十分嚴重。

基層診所兒科醫師麥建方表示，「指示藥」是指不需醫師開立，自行到藥房可購得的藥物，在美國地廣就醫不便、且費用昂貴下，指示藥有其需求及必要，但台灣就醫方便，尤其兒童、青少年病症一定要經過醫師診斷再決定治療方針，且看診時也能把關其他安全議題。

曾有一對父母帶孩子來看燙傷，但燙傷部位不合理，兒科醫師察覺有異，將此案轉至長庚兒少保護中心立案，該對爸媽本想換另一間診所拿燙傷藥，因已立案限制，必須前往兒少保護中心看診，經醫師評估才驚覺是兒虐事件，照X光檢查發現，6個月大的孩子竟有2處受虐痕跡。

麥建方表示，兒科醫師看診時間，是接觸孩子的珍貴時間，像這名孩子2個月大時臉上有燙傷、6個月大出現網狀性燙傷，這些都不能不重視，若家長只是簡單去藥局買燙傷藥，「國家安全網就破了！」呼籲兒童指示用藥仍需醫師開立。

臺灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，一般感冒藥含有多種成分，某些不適合孩子使用，因孩童代謝系統尚未發育完成，代謝速度緩慢恐在體內蓄積，增加副作用產生。基層兒科醫師洪佑承認為，8成的小朋友看診需用藥指示用藥，且現代許多父母雙薪、孩子托育，孩子用藥必須有醫師把關，若取消給付不合適。