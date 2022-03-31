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建案遲延取得使用執照 消保處：建商不得單方面解除契約

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
建案工地示意圖。聯合報系資料照片
建案工地示意圖。聯合報系資料照片

消保處近來接獲消費者陳情，部分建案未能如期取得使用執照，建商以疫情、缺工、缺料為由，發函要求消費者無條件配合修改已簽訂之預售屋買賣契約，展延取得使用執照期限。倘消費者不願配合，建商即單方面解除契約，並將消費者已繳付之房地價款無息(或加計年息5%)返還。對此，消保處表示，建案遲延取得使用執照，建商不得單方面主張解除契約

消保處表示，現行「預售屋買賣定型化契約應記載事項」對於取得使用執照期限及相關遲延責任，已有明確規定，買賣雙方均應遵行。建商若有遲延取得使用執照之狀況，應按日給付已繳房地價款萬分之5的遲延利息給消費者。 建商遲延取得使用執照超過3個月時，消費者除得請求前述遲延利息外，並得主張解除契約。消費者主張解除契約時，建商應將消費者已繳房地價款退還，並應賠償違約金(不低於房地總價15%，但以消費者已繳價款為限)。

消保處提醒消費者，若遇建商遲延取得使用執照時，除得依法要求建商給付遲延利息外，並得依自身需求及條件審慎評估是否主張解除契約並請求違約金。切勿無條件同意建商展延取得使用執照期限，以免交屋入住遙遙無期。若遇建商提出不合理展延取得使用執照期限之交換條件，可檢具事證向各直轄市、縣(市)政府提出申訴。

消保處表示，建商遲延取得使用執照，若未依「預售屋買賣定型化契約應記載事項規定」給付遲延利息，甚或違法解除契約，倘經查證屬實，各直轄市、縣(市)政府將依消費者保護法第36條規定要求限期改善，屆期未改善者得依第58條規定，裁處新台幣6萬至150萬罰鍰，並得按次處罰。

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