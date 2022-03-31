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農地違章工廠 環團籲：落實三不原則勿放寬中高汙標準

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農地違章工廠偷排廢水。圖／地球公民基金會提供
農地違章工廠偷排廢水。圖／地球公民基金會提供

經濟部今將舉辦違章工廠納管審查程序記者會，日前民進黨立委林岱樺聲稱中高汙染農地違章工廠，若符合環保、消防、工安也應予以納管，民間團體今天呼籲行政院跟執政黨落實「不准新設、不得汙染、不得危及公安」的三不原則，經濟部應守住底線，中高汙染認定標準一項都不准放寬，並依法對未納管工廠斷水斷電，為農地止血、捍衛糧食安全。

地球公民基金會、消防員工作權益促進會、環境法律人協會、彰化縣環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟今天發出聯合聲明指出，中高污染是容易造成空汙與水汙的產業，包含電鍍、染整、皮革、紙漿、橡膠等，坐落在農業區且會產生大量含有重金屬的空汙、廢水，可能使土壤受鎘、銅、鎳、鉻等多種重金屬有毒物質汙染。

聯合聲明表示，農地基於環境保護與安全考量不宜設立工廠，更何況是中高汙染工廠，且農地違章工廠很多緊連農地、或僅隔一條小水溝就是糧食生產區，易造成嚴重的居安及食安危機；即便配備完善的防治設備，仍有中高汙染砂石廠傾倒事業廢水、繞流偷排有毒廢水，造成嚴重污染，林岱樺對過往的教訓視而不見，執意要為中高汙染工廠再開後門，把更多汙染「未爆彈」留在農地上。

聯合聲明表示，過去政府立法從寬，早在2011年就放寬資格，讓農地中高汙染違章工廠得以申請臨時工廠登記，取得暫時合法身份；2020年經濟部也公布「非屬低汙的處理方式與期限」，要求未登記的中高汙染工廠需在2021年3月20日前辦理轉型、遷廠或關廠，10年來，政府修法、多次輔導，要求農地中高汙染違章工廠轉型、遷廠，2021年也花了一整年時間查處。

聯合聲明說，低汙染工廠納管已經截止，林岱樺卻護航中高汙染違章工廠，一巴掌打在已經付出遷廠、轉型成本的守法工廠臉上，中高汙染產業遷去工業區，才是產業發展正常化、提升國際競爭力、環境永續的長遠之計。

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