6成觀光旅館缺工 業者盼優先放寬外籍學生打工時數

新冠肺炎疫情衝擊逾兩年，旅宿業缺工情況日益嚴重。交通部觀光局說，調查顯示有六成觀光旅館有缺工情況。觀光局說，在業者反應之下，已請勞動部和教育部研議，是否放寬外籍移工從事房務工作，以及調高外籍學生打工時間上限，其中又以放寬外籍學生打工時數為優先。

觀光局說，觀光旅館由觀光局直接管轄，委託公會跟業界調查，發現六成觀光旅館業者反映有缺工情況。一般旅館則是由縣市政府管轄，同樣存在缺工情況。不過實際缺工數量跟職務類別還要進一步詳細調查。

觀光局說，3月28日有邀集旅館全聯會還有六都旅館公會理事長等開會，業者在會上反映缺工的狀況嚴重且非常普遍，尤其是房務跟外場人員很缺，都找不到人。

觀光局說，業者認為，儘管勞動部希望先媒合二度就業者或是畢業學生去旅宿業上班，但因為防務靠體力，加上部分民眾對於旅館會有防疫上的疑慮，招聘員工相當不容易。

觀光局說，會上業者有兩點建議，一是研議就業服務法46條，放寬給外籍移工來旅宿業上班。此外，針對已經就學外籍學生，有打工上限20小時，希望教育部可以考量，有工作需求還有房務櫃檯等職務，打工上限時速可以提高到40小時。

觀光局也說，業者建議，在台學生已經在台灣，希望可以先放寬打工時限，解燃眉之急。

觀光局強調，由於涉及跨部會法令研商，和修法，兩部會已經有帶回去研議，但還是要看勞動力整體政策。