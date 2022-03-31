6成觀光旅館缺工 業者盼優先放寬外籍學生打工時數
新冠肺炎疫情衝擊逾兩年，旅宿業缺工情況日益嚴重。交通部觀光局說，調查顯示有六成觀光旅館有缺工情況。觀光局說，在業者反應之下，已請勞動部和教育部研議，是否放寬外籍移工從事房務工作，以及調高外籍學生打工時間上限，其中又以放寬外籍學生打工時數為優先。
觀光局說，觀光旅館由觀光局直接管轄，委託公會跟業界調查，發現六成觀光旅館業者反映有缺工情況。一般旅館則是由縣市政府管轄，同樣存在缺工情況。不過實際缺工數量跟職務類別還要進一步詳細調查。
觀光局說，3月28日有邀集旅館全聯會還有六都旅館公會理事長等開會，業者在會上反映缺工的狀況嚴重且非常普遍，尤其是房務跟外場人員很缺，都找不到人。
觀光局說，業者認為，儘管勞動部希望先媒合二度就業者或是畢業學生去旅宿業上班，但因為防務靠體力，加上部分民眾對於旅館會有防疫上的疑慮，招聘員工相當不容易。
觀光局說，會上業者有兩點建議，一是研議就業服務法46條，放寬給外籍移工來旅宿業上班。此外，針對已經就學外籍學生，有打工上限20小時，希望教育部可以考量，有工作需求還有房務櫃檯等職務，打工上限時速可以提高到40小時。
觀光局也說，業者建議，在台學生已經在台灣，希望可以先放寬打工時限，解燃眉之急。
觀光局強調，由於涉及跨部會法令研商，和修法，兩部會已經有帶回去研議，但還是要看勞動力整體政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言