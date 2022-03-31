竹市兒童藝術節4天連假周邊交管 這4處可搭接駁車

2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」將於明天起至4月5日在左岸登場，由於現場停車位有限、周邊車流量大，市府規畫4天清明連假將實施交通管制，多個路段單向通行或禁止左轉。另在新竹火車站、高鐵新竹站、樹林頭停車場、南寮停車場4處設有活動會場接駁車搭車點，去程每人10元、回程免費，18歲以下、65歲以上及身障者免費。

新竹市交通處指出，「風的運動場」開放時間每天上午9時至下午5時，4月2日至5日連假期間，新竹火車站（火車站對面下沉式廣場）、 高鐵新竹站（4號出口1號月台）、樹林頭停車場接駁站（東大路與鐵道路口）、南寮停車場接駁站（新港南路）4處皆設有往返左岸「風的運動場」接駁車。

「風的運動場」接駁車每天早上8時30分首發車、末班車下午4時30分，每15分鐘1班，返程首班車為早上9時30分、末班車下午5時30分。由於4月1日適逢上班日，只有行駛新竹火車站接駁線，欲搭乘接駁車的民眾，請至新竹火車站轉搭接駁車。

因現場停車位有限，市府建議自行開車民眾可將車輛停放於晶品城停車場、後站停車場、樹林頭停車場、南寮停車場等處，改搭乘接駁車前往會場，方便又舒適；騎乘機車的民眾，可由公道五路行經千甲路、水利路及仰德路直達左岸機車停車區。

連假期間會場周邊實施交通管制，每天上午8時至下午6時，中華路一段1巷（中華路到中華一段2巷口）及中華路一段2巷（溪埔路到中華路）實施單行管制；溪埔路（中華路一段78巷45弄到中華路一段2巷）、中華路一段2巷（溪埔路到中華路）禁止車輛進入；左岸水源5號出入口道路（中華路一段1巷到台68橋下道路）禁止汽車通行。

另，連假期間每日上午8時至下午6時，中華路一段北上車輛禁止左轉中華路一段2巷，南下車輛禁止右轉中華路一段2巷；中華路一段1巷（仰德路口到中華一段2巷口）禁行砂石車、預拌混泥土車及聯結車通行。