快訊

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

紫斑蝶爆量！每分鐘800隻飛越林內 賞蝶時機就在這幾天

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
紫斑蝶今天爆量現蹤雲林林內鄉觸口，每分鐘近800隻，國道3號北上251至253公里外側車道緊急封閉，讓道護蝶。記者陳苡葳／攝影
紫斑蝶今天爆量現蹤雲林林內鄉觸口，每分鐘近800隻，國道3號北上251至253公里外側車道緊急封閉，讓道護蝶。記者陳苡葳／攝影

台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午11點半左右在國道3號林內段觀測到大量紫斑蝶現蹤，爆量到每分鐘近800隻，數量比前幾天都還多，令人喜出望外，國道3號北上251至253公里外側車道也因此封閉「讓蝶」，行經該路段的用路人正常速度前進即可。

紫斑蝶每年3、4月從高雄茂林往北遷徙，途中會在雲林林內鄉觸口停留、繁衍下一代，今年紫斑蝶受2月底一波低溫影響，較晚出蝶谷，不過先遣部隊比往年還早出現，本月13、15日有增量情形，上周則因有幾天的陰雨天，蝶況零星，本周天氣逐漸回穩，蝶影又大量再現。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說，觀測人員今天11點半左右觀測到每分鐘近800隻紫斑蝶，比13日每分鐘294隻、15日每分鐘687隻都來得多，是目前觀測到的數量最多之時，今天國道3號251公里至253公里段也緊急封閉，並架設長約1.1公里、高約4公尺的護蝶網「讓道」。

觀測人員預期蝶影盛況約在清明節前後，本周六、日國道3號觸口高速公路涵洞旁仍持續舉辦林內紫斑蝶季，民眾參加活動之餘，也可到蜜源植物區賞蝶、拍照，或觀看工作人員標放蝴蝶，但不要用捕蟲網或伸手去抓。

大量紫斑蝶在雲林林內鄉觸口涵洞旁的蜜源植物區翩翩飛舞。記者陳苡葳／攝影
大量紫斑蝶在雲林林內鄉觸口涵洞旁的蜜源植物區翩翩飛舞。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉紫蝶蹤影景致，預期清明節前後是盛況。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉紫蝶蹤影景致，預期清明節前後是盛況。記者陳苡葳／攝影

紫斑蝶

延伸閱讀

男佯瓦斯工用「設備老舊」騙錢 結果遇到新屋露餡被逮

竹南濱海種千棵蜜源植物 營造紫斑蝶友善棲地

激推肉羹、蛋糕吐司！ 雲林「林內市區」8間平價小吃美食推薦

紫蝶最大繁殖地蝶量大不如前 林管處廣植蜜源植物

相關新聞

在林昀儒爆紅前就贊助他 36歲「狂人老闆」要讓嘉義市走出桌球沙漠

過去在桌球圈沒沒無聞的嘉義市，近兩年橫空出世，辦出全台規模最大業餘比賽，背後推手是被稱為「狂人」的金石建設二代柯建利。被迫放下選手夢的他，究竟做了什麼？

布袋濕地黑面琵鷺北返換繁殖羽如金毛獅王 鳥友驚豔

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區、布袋鎮廢鹽田濕地，候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在布袋鹽田...

紫斑蝶爆量！每分鐘800隻飛越林內 賞蝶時機就在這幾天

台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午11點半左右在國道3號林內段觀測到大量紫斑蝶現蹤，爆量到每分鐘近800隻，數量比前幾天都還...

跨境電商拚外銷 嘉縣優鮮農漁畜產品直送星港澳消費者

嘉義縣政府首度與跨境電商通路-台灣好農國際館商城合作，開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將優鮮農漁特產行銷星港澳市場...

黃偉哲邀看蘭展打疫苗！不限台南市民不用預約還送蘭花

國內疫情多點爆，面對清明連假，各地政府嚴陣以待，台南市長黃偉哲今天在臉書貼文「看蘭展也能打疫苗！你沒看錯，就是這麼幸福」...

台南綠電逾13座曾文發電量 今年綠屋頂補助再編2500萬

推動低碳城市是台南施政的重要目標，為鼓勵中小企業與民眾加入設置太陽光電綠屋頂行列，台南市府今年度再度編列2500萬元預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。