紫斑蝶爆量！每分鐘800隻飛越林內 賞蝶時機就在這幾天

台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午11點半左右在國道3號林內段觀測到大量紫斑蝶現蹤，爆量到每分鐘近800隻，數量比前幾天都還多，令人喜出望外，國道3號北上251至253公里外側車道也因此封閉「讓蝶」，行經該路段的用路人正常速度前進即可。

紫斑蝶每年3、4月從高雄茂林往北遷徙，途中會在雲林林內鄉觸口停留、繁衍下一代，今年紫斑蝶受2月底一波低溫影響，較晚出蝶谷，不過先遣部隊比往年還早出現，本月13、15日有增量情形，上周則因有幾天的陰雨天，蝶況零星，本周天氣逐漸回穩，蝶影又大量再現。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說，觀測人員今天11點半左右觀測到每分鐘近800隻紫斑蝶，比13日每分鐘294隻、15日每分鐘687隻都來得多，是目前觀測到的數量最多之時，今天國道3號251公里至253公里段也緊急封閉，並架設長約1.1公里、高約4公尺的護蝶網「讓道」。