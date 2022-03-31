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缺乏共識闖關失敗 原民保留地管理利用條例全案保留

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立法院內政委員會今天繼續審查「原住民族保留地管理利用條例草案」案，原民會主委夷將‧拔路兒（左二）列席備詢。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今天繼續審查「原住民族保留地管理利用條例草案」案，原民會主委夷將‧拔路兒（左二）列席備詢。記者潘俊宏／攝影

立法院內政部委員會今天審理「原住民族保留地管理利用條例草案」，因各委員對各條條文意見不一、難以凝聚共識，決定全案保留送朝野協商。召委鄭天財表示，協商之前原民會需與相關部會和立委溝通，有共識後再召開協商。

日治時期日本政府藉高權控制手段，用「拓殖」、「理蕃」與「保育」等不同名義壓縮原住民族之生存權，將原住民族原本180萬餘公頃之生活領域壓縮至約僅剩24萬餘公頃。並將台灣山林收歸國有，將供原住民居住、耕作之處稱為「高砂族保留地」。

戰後，國民政府接收日治時期官有林野地登記為國有，並延續日本人舊有制度及管理範圍，將此24萬餘公頃土地定名為「山地保留地」，專供維護原住民生計及推行山地行政之用。1948年訂定發布台灣省各縣山地保留地管理辦法、1976年制定公布山坡地保育利用條例、1990年訂定發布原住民保留地開發管理辦法，作為管理依據。

原住民族抗爭團體發起三次還我土地運動，促使政府推動增、劃編原住民保留地業務，總計增劃編原住民保留地面積約2萬6千公頃，迄今原住民族保留地面積約有26萬餘公頃。

原民會表示，過去原住民族保留地之法規，僅有山坡地保育利用條例第37條及原住民保留地開發管理辦法，對原住民族人土地權益保障不足。為將現行原住民保留地開發管理辦法提升為法律位階，讓原住民族保留地的法制與管理體系更健全完備，落實保障維護原住民族土地權益，擬定「原住民族保留地管理利用條例草案」。包括行政院與伍麗華、陳瑩、鄭天財等多位委員皆提出不同版本。

「原住民族保留地管理利用條例草案」各版本今進入第二天審查，但討論時各委員對各版本各條文的意見不一、難以凝聚共識，幾乎每條條文都面臨保留。

立委張宏陸因此提議，大家對每條條文意見都不一致，建議全案保留，獲在場立委同意。鄭天財表示，希望原民會就所有立委提的版本通盤盤點、與立委溝通，並與相關單位如國有財產署、林務局審慎討論、完成初稿，如此朝野協商才會有進展。

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