管花肉蓯蓉萃取物「AIE2」 獲期刊登載可延緩腦部老化

86歲的資深氣象主播李富城日前在臉書發文，說自己經常忘東忘西，有輕微失智，引發熱烈討論。其實，不要說八十多歲的長者會有記憶力衰退的困擾，健忘已經成為現代人常有的症頭。

根據一項「大腦初老八大症狀市調結果」顯示，30歲到50歲的中年族群，排名前三名的「有感」初老現象，包括：覺得記憶力變差，記不住待辦事情；會突然想不起原本認識的人，也叫不出名字；會想不起來可以用的詞句，語言能力下降等。

業者表示，若你經常忘東忘西的，上述前三種症狀你都有，也別緊張，暫時性的健忘、一時的記憶障礙，就跟電腦lag(延遲)一樣，問題不大；但若記憶三不五時就斷片，可要注意保養了。神經內科翁資盛醫師表示，當人體腦力在25歲達到巔峰之後，就會開始走下坡，40歲以後就不時會有忘東忘西、記憶力衰退、反應變慢、專注力不集中等初老現象。尤其後疫情時代，在家工作、視訊比例大增，3C幾乎成為人們工作、教育、社交、娛樂、購物的平台，盯著螢幕的時間也相對變長，這也容易導致注意力不集中，記憶力衰退。

除了年齡之外，日常生活中的飲食，也是決定思路到底是「靈光」或「兩光」的關鍵！吃對了，思路就會順暢運作，人也顯得神采奕奕。而習慣高油高糖的精緻食物、油炸食物充饑，或是長期紅肉攝取量過多，學習力和記憶力則會顯著降低。還有資料顯示，越胖越健忘！就連三高族群、高壓族，大多也是健忘一族！人到中年，除了要管好三高，也要顧好「記憶體」，幫自己存老本。

想要為逐漸從巔峰下滑的身體存下老本，就要多管齊下。首先，要避免讓思緒變遲鈍，就要補充防呆健忘的食物。翁資盛醫師表示，有研究顯示，天天吃豐富深綠色蔬菜的人，大腦比普通人年輕11歲；吃核桃也能「以形補形」，讓人不容易「頭殼壞掉」。

而除了日常食物的攝取，很多人都會吃保健品，翁資盛醫師就提出，有沙漠人參之稱、管花肉蓯蓉的萃取物「AIE2」功效成分，就有延緩腦部老化的功效，不僅已經取得15國32項功效及製程專利，多篇研究內容也發表在國際知名期刊。「AIE2」有12項抗腦部老化指標證明，是增加記憶力的營養來源之一。

醫生也說，延緩衰老，有很多方法，除了勤保養，平時也可以動動手，來個「數數字手指體操」，或是跟自己玩「石頭、剪刀、布」，每天訓練10分鐘，也能活化記憶力，延緩腦部衰老保健要即早。