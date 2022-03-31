無煤時程、綠運輸目標在哪？ 環團提淨零路徑五大建言

國發會昨公布台灣2050年淨零排放路徑圖，多個環團今天聯合舉辦記者會提出五大建言，呼籲政府應該設定無煤時程、採行多元產業轉型政策工具、設定綠運輸發展目標，以及強化公正轉型、拉高碳價治理等。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚表示，肯定淨零路徑將零碳電力作為重要策略並提升能源系統韌性，但國際能源總署指出，若要在2050年達成淨零碳排，先進經濟體應該要在2040年達到電力淨零，且再生能源占比是淨零最關鍵議題，此次目標上看六、七成，國內外研究都指出至少要達到八成，仍有很大努力空間。

魏揚表示，火力加上碳捕捉、利用與封存技術仍有很大不確定性，技術或成本都要投入高度資源研發，若2050年前無法成熟完善，可能會是「淨零破口」，甚至拖累其他部門的電氣化時程，未來淨零路徑應該要明確納入無煤時程，讓中南部燃煤電廠盡快除役。

台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏表示，淨零路徑規畫要在2050年前達成80GW的光電裝置容量，需要很大的建置空間，能源部門應該要有策略性思考，台灣往再生能源邁進不可能只靠漁電共生的環社檢核機制，要有更精準的空間布局，再生能源也應該讓每個公民有機會參與溝通，避免製造社會環境衝突，以全國視野看待空間秩序。

地球公民基金會研究員楊書容表示，過去推動運具電動化時，交通部始終沒有提出政策配套規畫，不斷將責任推卸給經濟部，認為是產業發展範疇，但運具電動化跟「綠運輸」其實是扣連在一起，結合交通、空間規畫思維，有多元方式可以走，交通部目前也沒提出綠運輸發展目標，例如2050年公共運輸量、自行車或人行道總長度、預算規模等。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，國發會沒有提出「公正轉型」具體內容，現在風電、光電等發展，已經影響到原住民傳統領域、地主等多方權益，產業轉型、空間規畫都應該做好事前溝通，不要政策執行後才想給予補償。

環境權保障基金會研究員倪茂庭表示，碳費應落實汙染者付費、氣候正義精神，另外目前氣候法制仍多數關注能源議題，卻未盤點國土規畫、海洋森林保護、公正轉型衝突、社會影響評估等相關法制，應立即做配套修法。