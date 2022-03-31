性別友善從稱謂開始 同志熱線推「證件稱謂貼紙」

「性別友善，從稱謂開始！」3月31日是國際跨性別現身日（International Transgender Day of Visibility）。台灣同志諮詢熱線協會（熱線）從陪伴跨性別社群多年的經驗當中，看見跨性別朋友在日常生活常遇到被叫錯性別稱謂的情境，為了解決此窘境，熱線製作了「證件稱謂貼紙」，並與臺北市政府、高雄市政府及友善民間團體、醫療院所及店家合作發放，希望透過叫對性別稱謂，開啟性別友善的第一步。

台灣同志諮詢熱線協會政策倡議主任蔡瑩芝表示，在台灣，需要出示證件的場合與時機很多，舉凡政府機關、金融機構、醫療院所、電信業、住房、保險等等。而在許多需要出示證件的場合，櫃檯的承辦人員為了表示禮貌，會依照證件上的資訊，在姓名之後加上相對應的性別稱謂，例如「陳oo先生、林oo小姐」。但依照性別所區分的「先生」和「小姐」，卻未必符合所有人的喜好，特別是當自身性別認同或外在性別表現，與證件所示之性別不相符時。

例如，被喊作「陳oo先生」，現身的是著裙裝、留長髮的人，當工作人員在大庭廣眾之下叫錯了對方的性別稱謂，這樣的狀況不僅讓當事人困窘，也使工作人員尷尬。

跨性別代表Alice出席分享親身經歷。Alice表示，為了性別認同，在別人看不見的地方承受了非常多的壓力和痛苦，付出了非常多的努力，卻常常不知道在什麼時候遇見了某個陌生人的第一句話就被徹底的否定；有點像你過年回家怕被問什麼時候要結婚生小孩的那種煩，「每年一次都快受不了，但跨性別每天都怕這種事發生。」

Alice現在會使用證件稱謂貼紙，讓他人知道該如何稱呼自己。Alice在健保卡上面貼了一張貼紙，自己在上面寫「跨性別女性，請喊小姐」，讓護理師知道怎麼稱呼。

衛福部金門醫院精神科主治醫師、台大醫院精神醫學部兼任主治醫師徐志雲建議，還不了解對方時，其實可以只稱呼名字就好，等到比較熟悉對方的性別認同，那就以對方的性別認同來稱呼先生小姐即可。

熱線表示，這款「證件稱謂貼紙」在台北市政府性別平等辦公室、衛生局、民政局及高雄市政府民政局的協助下，於台北市各戶政事務所、市立聯合醫院及大型醫療院所、高雄市政府各區公所的服務台皆可索取證件稱謂貼紙，亦可自台北市政府衛生局社區心理衛生中心網站下載電子。熱線也同步募集同志友善民間團體、醫療院所及店家來擺放此貼紙，目前的可索取店家的名單，可在熱線官網查詢，也歡迎有意願加入的店家及單位與熱線聯繫。