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一次手術完成雙膝關節置換 82歲老翁恢復生活品質

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英，以術後影像向病人說明。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英，以術後影像向病人說明。圖／大甲李綜合醫院提供

82歲雷姓老翁多年來飽受膝關節退化變形的困擾，除了痠痛，身體重心不穩走路歪一邊，需常停下來休息，也無法久站，他上個月到大甲李綜合醫院接受治療，副院長骨科醫師王芳英以微創手術一次完成兩側人工膝關節置換，幫老翁「扶正」，他重拾生活品質。

老翁的術前影像檢查顯示，兩腿關節已經歪斜變形，左腳內翻11度，右腳外翻14度，身體歪向左邊。王芳英醫師為他做雙膝全人工膝關節置換微創手術，一次做好兩支腳，手術、麻醉、住院都只要一次，病人減少麻醉的風險，縮短住院的時間、花費，及家屬的照護，術後恢復與復健時間也縮短，而且不會有長短腳的問題。

王芳英醫師表示，過去國內臨床與文獻記錄，一次做兩腳的人工膝關節置換手術都是設定在75歲以下，這次他採用微創手術幫82歲老翁一次開好兩支腳的雙膝關節置換，突破了年齡的限制，是顛覆傳統的新里程。

老翁術後第二天就已經下床走路不必拿助行器，第4天能爬樓梯，手術良好，日前他回診，高興掀起褲管指著兩腳膝蓋，說現在走路和活動都沒有問題，等完全康復後還要繼續幹活和當義工，對手術結果很滿意。

王芳英醫師說，很多病人因為第一次手術疼痛而心生畏懼，不願再開第二次刀，結果只治療一支腳反而造成長短腳，時間一久，原本治療好的腳也受影響，長短腳影響外觀，還會造成腰椎問題引發各種痠痛。

老翁之前曾試過玻尿酸注射治療，但效果有限且不持續，王芳英說，人工關節置換手術一勞永逸，但是仍應依病人情況來進行，由於患者大多是老年人，常合併高血壓、糖尿病、心臟病等多重內科疾病，術前需要做完整的專業評估。

大甲李綜合醫院整合骨科、心臟科、胸腔科、腎臟科、麻醉科，跨科醫療團隊合作，降低手術風險與併發症機率，也是此次手術順利成功的重要關鍵，王芳英提醒，保養膝蓋要從年輕做起，注意飲食均衡，留意鈣質與蛋白質的營養攝取，並且要適度運動，保持正確姿勢，膝蓋應有充足休息不過度使用，太胖會增加膝蓋負擔加速耗損。

老翁術後回診，他拉起褲管對手術很滿意。圖／大甲李綜合醫院提供
老翁術後回診，他拉起褲管對手術很滿意。圖／大甲李綜合醫院提供

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