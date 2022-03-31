坐「台灣觀巴」瘋玩全台 國旅券晚鳥優惠購遊程買1送1

交通部觀光局今上午舉辦「台灣觀巴 即刻出發」活動記者會，推廣「台灣觀巴」創新規畫六大主題，包含養生療癒旅遊、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪)等91條深度體驗行程，並號召國人使用國旅券參加「官網限時搶購買一送一」國旅券ＦＵＮ大術遊程買一送一（即兩人同行一人免費）ＧＯ優惠活動，以最優惠的價格體驗優質旅遊套裝行程。

觀光局說，「官網限時搶購買一送一」國旅券ＦＵＮ大術遊程買一送一（即兩人同行一人免費)ＧＯ優惠活動是因應國旅券加碼推出，活動期程自4月1日至4月30日，優惠行程包含半日遊三條、一日遊18條及二日遊四條，合計25條，共100套，凡4月1日起使用國旅券即可於台灣觀巴官網參加搶購指定遊程買一送一 (即兩人同行一人免費，每人限購一組) 優惠活動，並獲得印有喔熊及台灣觀巴LOGO環保購物袋。

觀光局說，優惠遊程出團期間至5月30日止，優惠限當次使用，且不可累計或與其他優惠活動併用。

觀光局副局長周廷彰表示，台灣觀巴是觀光局輔導推動的旅遊產品品牌，為台灣自由行首選，遊客原以國際旅客為主，受全球新冠肺炎疫情影響，轉型因應國民旅遊需求，並呼應疫後小團體、放鬆的旅遊趨勢，創新規畫六大主題91條深度體驗行程，行程結合當地色餐食及體驗活動，並提供中、英、日、韓語導覽服務，不但是國民旅遊的最佳選擇，並隨時做好國境開放，迎接國際旅客的準備。

台灣觀巴協會張龍麟理事長指出，台灣觀巴目前計有26家營運旅行業者，推出91條套裝遊程，主打一到四人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務。

他說，在此疫情趨緩之際，台灣觀巴仍以最嚴謹的態度做好防疫措施，是遊客輕鬆安全出遊的最佳選擇，清明連假歡迎民眾洽訂參加「台灣觀巴」套裝旅遊行程。

觀光局表示，值此春夏之際旅遊好時節，沒有在「台灣觀巴」官網搶購到買一送一優惠行程的國人，另可使用國旅券、五倍券訂購「台灣觀巴」遊程，享有「滿千送二百」折抵團費的優惠，優惠行程計有79條可供遊客選擇以優惠價輕鬆優遊全台。

此外，觀光局說，後續將分別於4月9日至4月10日、4月16日至4月17日於高雄夢時代及台中大遠百舉辦「台灣觀巴百貨巡迴」宣傳活動，現場將辦理限定抽遊程活動及多款好玩更好拍照的互動遊戲，並邀請喔熊組長與民眾互動，更提供台灣觀巴定點乘車體驗，讓民眾親自體驗「台灣觀巴」的多元魅力。