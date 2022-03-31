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掃墓不要塞在車陣 彰化警方在各公墓採取交管

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今年清明節前一周，就已湧現掃墓車潮，造成大塞車，警方在清明節連假將採取交通管制及紓導措施。本報資料照片
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今年清明節前一周，就已湧現掃墓車潮，造成大塞車，警方在清明節連假將採取交通管制及紓導措施。本報資料照片

4月2日至5日為期4天清明節連假，為因應掃墓人潮，彰化縣警察局規劃相關交通疏導及管制措施，其中，最常塞車的彰化市殯儀館前大埔路段，將保持大埔、英士路口淨空，引導並分流掃墓車輛停放停車場，殯儀館前路口及第二停車場前路口擺設交通錐禁止左轉及迴轉，前後50公尺禁止路邊停車。

至於，其他公墓4月2日至5日的管制如下：

一、 彰化市第2公墓8至16時實施管制，禁止車輛進入，車輛請停放於外圍停車場。

二、 芬園鄉第3公墓8至16時實施單向行車管制，車輛自碧園路入口進入，由員草路出口離開。

三、 永靖鄉永南公墓8至16時實施單向行車管制，車輛自永福路1段153巷進入，由福德路離開。

四、 鹿港鎮第1公墓10至16時實施管制，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。

五、 鹿港鎮第5公墓10至16時實施管制，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

六、 福興鄉第15公墓10至16時實施沿海路3段與下寮巷路口單向行車管制，車輛只進不出，禁止由該路口離開公墓。

七、 伸港鄉第1公墓8至16時實施單向行車管制，車輛自彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。

八、 田中鎮第5公墓9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛自沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。

九、 田中鎮第7公墓9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛自民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。

十、 社頭鄉第6公墓4月4日、5日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛自山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

十一、 其餘各公墓及掃墓地區，雖未規劃交通管制，均有編排機動警力加強交通疏導，民眾勿於周邊道路並排停車，影響其他用路人通行，必要時警方也會加強違停拖吊。

彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今年清明節前一周，就已湧現掃墓車潮，造成大塞車，警方在清明節連假將採取交通管制及紓導措施。本報資料照片
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今年清明節前一周，就已湧現掃墓車潮，造成大塞車，警方在清明節連假將採取交通管制及紓導措施。本報資料照片

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