掃墓不要塞在車陣 彰化警方在各公墓採取交管
4月2日至5日為期4天清明節連假，為因應掃墓人潮，彰化縣警察局規劃相關交通疏導及管制措施，其中，最常塞車的彰化市殯儀館前大埔路段，將保持大埔、英士路口淨空，引導並分流掃墓車輛停放停車場，殯儀館前路口及第二停車場前路口擺設交通錐禁止左轉及迴轉，前後50公尺禁止路邊停車。
至於，其他公墓4月2日至5日的管制如下：
一、 彰化市第2公墓8至16時實施管制，禁止車輛進入，車輛請停放於外圍停車場。
二、 芬園鄉第3公墓8至16時實施單向行車管制，車輛自碧園路入口進入，由員草路出口離開。
三、 永靖鄉永南公墓8至16時實施單向行車管制，車輛自永福路1段153巷進入，由福德路離開。
四、 鹿港鎮第1公墓10至16時實施管制，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。
五、 鹿港鎮第5公墓10至16時實施管制，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。
六、 福興鄉第15公墓10至16時實施沿海路3段與下寮巷路口單向行車管制，車輛只進不出，禁止由該路口離開公墓。
七、 伸港鄉第1公墓8至16時實施單向行車管制，車輛自彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。
八、 田中鎮第5公墓9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛自沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。
九、 田中鎮第7公墓9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛自民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。
十、 社頭鄉第6公墓4月4日、5日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛自山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。
十一、 其餘各公墓及掃墓地區，雖未規劃交通管制，均有編排機動警力加強交通疏導，民眾勿於周邊道路並排停車，影響其他用路人通行，必要時警方也會加強違停拖吊。
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