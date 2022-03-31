高鐵與企工首簽團協 供半價車票鼓勵員工參加勞教活動

台灣高鐵公司與台灣高鐵企業工會今天共同宣布，勞資雙方首度完成團體協約簽訂，並自即日起生效。雙方共同表示，該團體協約簽訂充分展現勞資關係和諧、共同致力於提升員工權益，並積極推進勞資關係決心。未來，雙方也將共同努力，持續改善勞動環境，提升服務品質及經營績效，以共謀企業永續發展。

高鐵說，與台灣高鐵企業工會自2015年7月起進行團體協約勞資協商，經歷二階段、近六年協商過程，並於日前由台灣高鐵公司董事長江耀宗與台灣高鐵企業工會陳堯森理事長代表簽署，為勞資雙方攜手開創嶄新勞資關係的重要里程碑。

高鐵說，該次團體協約簽訂重要目的，在於明確化工會組織、運作、勞教活動及企業設施利用，以健全公司與工會間業務發展及推動勞資間相互尊重。協約內容經勞資雙方代表充分討論後訂定。其中在辦理會員勞動教育上，為鼓勵員工參與勞動教育活動，高鐵將提供出席人員指定用途半價乘車票兌換券，並提供一日公假及高鐵列車通勤協助。