學童偏食？營養師：從元本山海苔窺見被遺忘的黑色營養

海苔可以適時為寶貝們補充營養、增添胃口。 圖／元本山 提供

成長的過程中，如何讓孩子均衡攝取營養，一直是許多父母所關心的育兒重點。但偏偏許多孩子挑食又挑嘴，往往只愛吃零食，令爸爸媽媽們嘆氣連連。海苔領導品牌「元本山海苔」，擁有象徵高營養價值、接近黑色的色澤，並有多種兒童成長時所需的關鍵營養素，加上精選韓國海域生長的高品質海苔為原料，屬於相對健康的零食，不論是做成海苔飯捲、包肉配飯，或是直接當作下午茶點心品嚐，元本山海苔都可以適時為寶貝們補充營養、增添胃口，讓孩子愛吃的美味零食也能成為有力的佐餐神隊友，可謂是餐桌上的「營養黑食力」，連營養師都大力推薦！

色澤墨黑的海苔，一片就能補充多種孩童成長所需的營養素。 圖／王聰賢 攝影

營養加法學 五色蔬果的秘密

根據國健署最新公布的營養調查顯示，7～12歲學童最易缺乏的是碘、鈣。另外膳食纖維、鈣質、鎂、鐵、鉀、碘等成份，都是過去國民營養調查中，國人最容易缺乏的營養素。

營養師程涵宇表示，不同顏色的蔬果有不同的營養素，通常「蔬菜的顏色越深，代表營養價值越高」，像是維生素A、礦物質鐵、鈣含量也越多，但「黑色的食物」卻相當稀少。「海苔」是來自大海的蔬菜，擁有近乎黑色的色澤，含有孩子成長的必須營養素，以及多種現代人、外食族缺乏的營養素，原態的食物更是保留完整的營養成份。以10公克的海苔計算，內含有3公克的膳食纖維，約等於3碗高麗菜的含量，有助促進腸道蠕動、增添飽足感、幫助維持消化道機能，而且熱量僅有30大卡，脂肪含量更趨近零。除此之外，海苔還有蛋白質、鈣、鐵等礦物質小小一片，多種營養！

程涵宇並表示，蛋白質可以幫助孩童生長發育、有利肌肉生長；鈣可以維持骨骼與牙齒的正常發育與健康，並幫助身體正常代謝。鐵對於紅血球形成、促進代謝、維持正常生長、發育等身體機能均有所助益。

元本山用心推出多款不同的海苔產品，是連營養師也推薦的「營養黑食力」。 圖／王聰賢 攝影

百搭黑食力 營養更給力

色澤漆黑的海苔，不僅有著營養豐富的意義，海苔能為料理帶來不同的色彩或造型變化。營養師推薦，正餐時以海苔佐餐，可以配飯吃，或是灑在豆腐、咖哩上，營養更均衡。元本山除了經典的味付及朝鮮海苔，單吃也能輕鬆入菜，另外為了讓消費者外出也能享受到新鮮酥脆的海苔包飯，推出「DIY三角飯糰海苔」單片包裝使用特殊設計，可以防止海苔受潮、方便外出攜帶、隨時隨地享用，還能搭配喜歡的配料做成飯糰，例如咖哩牛肉、蜜汁腰果紫米等，解決偏食問題又能增添親子互動樂趣。

「元本山味付海苔」以日式醬油調味，適合為孩子製作雙色海苔細捲。 圖／元本山 提供

「元本山DIY三角飯糰海苔」可搭配喜歡的配料做成飯糰，增添親子互動樂趣。 圖／王聰賢 攝影

現在元本山海苔不只買營養＋美味，還有吃喝玩樂萬元好「禮」享！2022年6月30日前，凡購買元本山任一商品，至元本山官方LINE登錄發票，月月抽美型廚具、愜意假期等萬元大獎。

活動詳情請見【禮享黑食力】