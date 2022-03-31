為開放國際客做準備！ 觀光局8項行銷方針曝光

中央流行疫情指揮中心宣布7日起放寬非本國籍商務人士來台。交通部觀光局自29日起連續三天召開全球15個觀光駐外辦事處研討國際行銷推廣線上會議，為重啟入境觀光、迎接國際旅客做好準備。

觀光局說，鑒於國際疫情趨向穩定，各國疫苗覆蓋率提升，已有多國開放跨境旅遊，本月初陸續與旅遊業、觀光旅館業界商討如何因應邊境解封事宜，並研擬入出境旅遊接待指引草案提供指揮中心參考，為邊境開放做好萬全準備。

觀光局長張錫聰也期望各駐外辦事處依據各國際市場差異化擬定不同策略與作法，據以執行以推動台灣成為安全、熟悉且具特色的國際旅遊地，後續邊境一旦開放須把準備成果轉化為實務操作，爭取國外旅客來台旅遊，使旅遊市場復甦，儘速回復來台旅客千萬人次水準。

觀光局說，台灣防疫成績全球矚目，在國際間已有良好形象，這兩年來雖受新冠肺炎疫情影響，各駐外辦事處於疫情期間仍持續辦理各種線上行銷活動，同時逐步參與觀光推廣實體活動。

觀光局說，同時針對各國業者強化線上交流會及教育訓練，宣傳台灣安心安全旅遊環境，並推廣多元主題旅遊包括生態、文化、美食及樂活等，以及宣傳六大魅力景區與自行車16條多元路線及綠道、鐵道旅遊，維持臺灣曝光度。

觀光局說，去年在全球主要市場辦理媒體、新媒體、異業合作等各種活動計366場次，持續為台灣觀光維溫，並獲孤獨星球將台北列為2022最佳旅遊城市第二名，新月評等台灣穆斯林旅遊指數全球第二等殊榮。

觀光局說，在面對邊境開放的準備，參考市場趨勢調查及客源特性，規畫優先布局以疫前來台客源數多之主要市場國家如日、韓、新南向、歐盟、美加等，爭取國際來台旅遊市場復甦及成長。

觀光局說，會中達成共識，針對疫後行銷模式及旅遊型態轉變，規畫八項行銷方針，包含於主要來台旅客市場重要媒體通路例如美國CNN等加強針對台灣觀光多元主題進行宣傳；積極參加亞洲及歐美主要城市國際旅展例如日本TEJ(JATA) 旅展；規畫邀請全球外賓包含KOL、旅行社業者、媒體及航空公司等，來台實地採訪，讓其親身體驗及報導臺灣是一個能夠讓旅客放心安全旅遊之目的地。

觀光局說，還有持續運用「線上台灣館」同步線上及實體旅展，整合台灣各入境市場業者聯絡資訊，讓台灣業者能在此平台與外國業者媒合及溝通，有助於推廣台灣旅遊產品；進行具有國際潛力旅遊新行程開發，加強「跨域整合」旅遊服務中食宿遊購行產業鏈，向疫情趨緩後開放的國際觀光市場展現台灣的觀光魅力。

觀光局說，在此期間與駐外辦事處亦密切推動籌辦各項雙邊會議，包含「台日觀光高峰論壇」、「台韓觀光交流會議」及「台越觀光合作會議」等，同時也積極爭取其他國家與我開放雙邊會談。