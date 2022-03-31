屏東海生館入夜不打烊 夜宿之外再推夜探遊程

屏東海洋生物博物館是墾丁知名景點，都以日間參訪為主，入夜後的海生館讓人好奇，館方於與魚兒共眠的「夜宿海生館」行程外，4至9月新推出夜間專屬的「潮海派對」遊程，4小時的神奇旅程，除揭開海生館入夜後的神秘面紗，還走到周邊的海岸潮間帶區，實地感受夜行海洋生物的夜生活。

海景公司企劃部經理毛智瑋說，恆春半島海洋資源豐富，隨處皆是令人驚艷著迷的海洋美景，但少人知道，晚上的海底世界更令人稱奇，館方經過盤點，4月到9月期間限定推出「夜巡海生館」，隨著夜幕低垂，夜行性海洋生物正準備開始自己的一天，解說員將帶民眾窺探館內海洋生物豐富多彩的夜生活。

他說，除了館內行程，也將帶領民眾走進生態豐富多元的潮間帶區，探究豐富的生態奇景，白天炎熱曝曬，許多生物都躲在岩縫中休息，到晚上才出來活動，夜晚更容易發現牠們的蹤跡，在靜謐夜裡跟隨導覽員探訪，耳邊捎來沙沙的寄居蟹腳步聲，潮間帶更傳來答答的槍蝦獵捕聲，堪稱一場專屬潮間帶的聽覺饗宴，可看見隱藏礁石中的薯鰻、陽隧足的身影，或是披著偽裝外衣的黑海參正伸長觸手進食。