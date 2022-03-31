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巨星布魯斯威利驚傳罹患失語症 三大症狀你一定要知道

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。圖／摘自imdb
67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。圖／摘自imdb

67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。醫師表示，失語症為早發型失智症的一種，好發年齡約為60歲左右，若出現三大症狀一定要多注意，第一、記憶力衰退，忘東忘西，第二、愈來愈少說話，第三、說話詞彙、形容詞愈來愈少，應擔心為罹患失語症，盡速就醫檢查，目前失語症僅能以藥物延緩病情，無法治癒。

台灣認知功能促進協會理事長、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，失語症為早發型失智症的一種，歸類為大腦額顳葉失智症，主要是大腦顳葉不明原因退化、萎縮，症狀是無法表達、表述事情，不像是阿茲海默氏症主要症狀是忘東忘西，或是中風引發失智症的行動不變，但失語症好發比例不高，約占整體失智症的4%以下。

甄瑞興說，曾收治一名60多歲的婦產科醫師，平時幫病人進行超音波檢查，完全沒有問題，但發現要為病人解釋超音波影像時，卻解釋不出來，經確診罹患失語症。甄瑞興說，失語症患者行動上沒有問題，可以點頭、搖頭，也可以寫字，但就是不能說話。

甄瑞興說，失語症僅能以藥物延緩病情，無法治癒，病人最後還是會出現失智問題，可能需長期臥床，身體機能慢慢減弱，容易引發吸入性肺炎、敗血症等併發症，導致死亡。

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