豆子劇團「巨人的朋友」美麗光影復刻版 揉合光影藝術

成立24年的豆子劇團，這兩年受疫情影響經歷了多次的停演、延後，好幾次演出都臨時喊停。4月9日、10日從高雄市文化中心出發，演出「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，接著到台南、屏東、嘉義巡演，再回到高雄岡山文化中心。劇中有大型杖頭偶與真人表演，揉合光影藝術的美麗。

豆子劇團團長葉俊伸表示，王爾德是1890年代初期倫敦最受歡迎的劇作家之一，這次豆子劇團一次改編兩個王爾德的故事，「忠實的朋友」與「自私的巨人」。故事中最忠實的朋友一點都不忠實，而自私的巨人其實是心靈受傷的大孩子；看到最後，觀眾不免跟著巨人一起流下饒恕自我與放下的眼淚。

葉俊伸說，「巨人的朋友」特別邀請彌陀國小藝術領域教師張智能擔任光影偶的設計，他也是彌小紙影戲團指導教師。而光影的肢體與偶的指導，則是由上次在「會飛的箱子」光影指導的教師張玉梅，也是彌陀國小虱想起皮影戲團指導老師、永興樂與復興閣皮影戲劇團編導。劇中演員、燈光設計、舞台設計、舞蹈設計，也都是由豆子劇團長期合作的高雄演員與藝術家擔任，期待能夠有更多的藝術工作者留在高雄深耕。