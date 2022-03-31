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豆子劇團「巨人的朋友」美麗光影復刻版 揉合光影藝術

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影
豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影

成立24年的豆子劇團，這兩年受疫情影響經歷了多次的停演、延後，好幾次演出都臨時喊停。4月9日、10日從高雄市文化中心出發，演出「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，接著到台南、屏東、嘉義巡演，再回到高雄岡山文化中心。劇中有大型杖頭偶與真人表演，揉合光影藝術的美麗。

豆子劇團團長葉俊伸表示，王爾德是1890年代初期倫敦最受歡迎的劇作家之一，這次豆子劇團一次改編兩個王爾德的故事，「忠實的朋友」與「自私的巨人」。故事中最忠實的朋友一點都不忠實，而自私的巨人其實是心靈受傷的大孩子；看到最後，觀眾不免跟著巨人一起流下饒恕自我與放下的眼淚。

葉俊伸說，「巨人的朋友」特別邀請彌陀國小藝術領域教師張智能擔任光影偶的設計，他也是彌小紙影戲團指導教師。而光影的肢體與偶的指導，則是由上次在「會飛的箱子」光影指導的教師張玉梅，也是彌陀國小虱想起皮影戲團指導老師、永興樂與復興閣皮影戲劇團編導。劇中演員、燈光設計、舞台設計、舞蹈設計，也都是由豆子劇團長期合作的高雄演員與藝術家擔任，期待能夠有更多的藝術工作者留在高雄深耕。

「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，一張票券看兩個故事，觀賞大型杖頭偶的巨人表演之外，也能看到縮小成紙板雕刻與皮影的光影藝術。4月9、10日在高雄市文化中心至善廳演出；4月23、24日在台江文化中心台江劇場演出；5月14日在屏東藝術館演出；5月21日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出；6月11日在高雄岡山文化中心演藝廳展出。可洽豆子劇團07-5505596或上年代售票系統。

豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影
豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影
豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影
豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影
豆子劇團「巨人的朋友-美麗光影復刻版」，改編自劇作家王爾德的故事。記者徐如宜／攝影
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