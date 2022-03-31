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今午後開始變天！清明連假這2天全台有雨 低溫下探13度

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今天又要變天！清明連假這2天全台有雨 低溫下探13度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下周日持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫下探13度。本報資料照
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下周日持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫下探13度。本報資料照

今天午後開始變天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下周日持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫下探13度。

吳德榮說、今晨觀測資料顯示：南海的熱帶雲系距離陸地近，又往中南半島前進，故沒有發展成颱的條件。但歐洲模式模擬顯示，其登陸消散後、部分殘餘水氣將經過台灣，對周六、日大範圍降雨有一定的貢獻。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示：台灣仍在暖氣團內，西半部及金馬有霧，局部地區已有濃霧特報；氣溫仍偏暖，截至5：03各地區平地最低氣溫：北部新北新店區18.2度，中部嘉義東區區18.8度，南部台南官田區19.3度，東部花蓮壽豐鄉17.8度。

吳德榮說，今上午各地仍晴暖；中午起東北季風逐漸增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降、轉濕冷，「乍暖還寒」應注意；中南部多雲時晴，氣溫略降。

吳德榮說，今日各地氣溫：北部15至25度，中部16至29度，南部19至32度，東部16至30度。

吳德榮說，明仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台濕冷；中南部多雲時晴，白天舒適、早晚微冷。明晚、周六平地最低溫下探13度。

吳德榮說，清明假期天氣「兩壞兩好」。周六水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下周日持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約在13度左右；應注意防雨及保暖。

吳德榮說，下周一、二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部地區偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，下周三至下周五持續晴朗穩定的天氣，氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮 低溫

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