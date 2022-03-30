陳時中半夜回電 林清麗感動部長戒菸

「敬愛的時中部長，冒昧私信是為懇請部長3月底帶頭報名『2022戒菸就贏比賽』，和大家一起嘗試戒菸。」董氏基金會菸害防制組主任林清麗這封「很冒昧」的信，竟然打動了52年的老菸槍、衛福部長陳時中在深夜11點多就回電話給林清麗，同意考慮報名戒菸活動。

半夜回電話

陳時中回憶說，那天他一個人在辦公室，晚上十一點多，「我是一時衝動打電話給林清麗」，除了謝謝她寫的長信，也告訴她「這是我人生第一次起心動念要戒菸，過去我從來沒有起心動念過。」不過，當時陳時中還不敢答應要參加比賽，希望林清麗給他一點時間考慮。

「從那天起，這件事情就一直在我腦海中盤旋，」陳時中說，之後他也看了很多數據，包括吸菸與新冠肺炎的關聯性，加上衛福部自己也推出《菸害防制法》，各方考量下，他就決定與林清麗再談一談，談過之後就答應參加今天這個活動，「我就說，我來試試看吧。」

這封信有說服力

林清麗在信上說，「2005年您親自到紐約聯合國總部遞交立法院審議通過、總統頒發的世界衛生組織「菸草控制框架公約」加入書；…多年來您更是親自主持「菸害防制策進會」，明確表達願意持續推動與精進菸害防制的決心；…您深刻感受到自己理解「吸菸容易、戒菸難」，比任何人更不希望年輕人接觸菸品，而更願意、更勇敢、更努力地推動台灣的菸害防制工作。」

「希望部長帶領國人抗疫的同時，也能鼓勵大家嘗試戒菸，或成為助人戒菸的重要他人。大膽懇請部長帶頭報名「2022戒菸就贏比賽」，並出席3月下旬的活動開跑記者會，和大家在抗疫時代「戒菸，再健康一點」。…我真的能理解戒菸的困難與辛苦，35年來也對老菸槍戒菸特別有經驗^^，因此大膽向部長提議，容我私下面報10來分鐘，討論相關事宜。」

請問你是誰？

林清麗則回憶說，當她2月18日(五)上午託人把信呈給陳時中部長後，當天晚上11點陳部長就回電，她年後天天工作到半夜，11點多她的精神狀況已經很渙散，突然，電話聲響，她有氣無力的說「喂，」對方竟然也是很虛弱地說：「我是陳時中」，她說「請問你是誰?」他又回：「我是陳時中。」這時林清麗才驚聲尖叫：「阿，是部長啊，不好意思不好意思，部長好！」

當時部長跟林清麗說：「我接到你的信很感動, 覺得自己應該打電話回復…我是個超過50年的老菸槍，坦白說我沒有真心起心動念想要戒菸過，但是謝謝妳的封信，讓我有了起心動念。」

陳時中在電話中說：「你信裡寫的事都是我本來就應該做的，尤其現在我在這個位置上，更應該支持戒菸。但是坦白說，我沒有信心。畢竟是個五十多年的老菸槍，我真的沒有信心。但是我願意好好的考慮，請給我多幾天時間，再當面給你回覆，好嗎？」

部長很無助、沒信心

在6分鐘的電話中，林清麗激動得講不出話來，就一直結結巴巴說：「謝謝部長、謝謝部長、謝謝部長⋯好、好、好…」掛下電話後，她愣了兩三分鐘才「回神」。

只覺得當時陳時中講得很感人，她聽的都哽咽了。林清麗說，從那天起，她的睡前禱告祈求，都包括「希望陳時中部長戒菸成功，會更健康。」

林清麗說，部長整整考慮了兩個禮拜，終於有一天跟國健署長吳昭軍一起約林清麗吃飯，終於決定加入「2022戒菸就贏比賽」，並參加記者會，和大家一起嘗試戒菸，雖然部長還是顯示他的軟弱、緊張、沒把握自己戒得成，也擔心戒菸失敗會被網友調侃。大家聽了都很動容，知道他是為了為民表率，而同意試試看能否戒菸的。

很多人為他禱告

當時林清麗說明，董氏基金會有一些合法藥物，幫助戒菸，但部長仍打算用自己的意志力戒菸。在席間，陳時中部長也提到，他知道：「有很多基督徒都在為我戒菸禱告。」

記者會前，部長親自填好《戒菸就贏》比賽報名表，並慎重其事地摺起來，要帶回去請夫人簽字見證，隔天還請隨扈親自送到董氏基金會。

林清麗受訪時感慨說，部長非常緊張、一直說他沒把握，他真的沒辦法靠自己戒菸。在29日陳時中宣布戒菸的記者會上，他跟義工隋棠等人一起喊口號給記者拍時，竟三度吃螺絲重來，整個記者會中，一向自信滿滿的部長在位子上格外顯得侷促不安。等記者會結束，他看起來反而鬆了一口氣般，臉上浮現一絲笑容。

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