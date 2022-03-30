快訊

蔡進國遺體運送下山 跑山獸擁抱家屬：sorry沒能找到生還的他

力挺樂天桃猿隊 搭機捷看主場球賽回程免費

中央社 / 桃園30日電

2022中華職棒新球季將開打，桃捷公司今天表示，只要在樂天桃猿隊主場賽事舉辦日，球迷搭機捷看球賽，就可享從A19站回程免費搭乘1次的優惠，以行動力挺桃猿隊。

桃園大眾捷運公司告訴中央社記者，今年再度推出搭機捷挺桃猿回程免費的「捷乘應猿」活動，球季期間，只要是Rakuten Monkeys「主場賽事」舉辦日，球迷在當天搭乘機捷看球賽，就可在出站前到詢問處領取「回程免費搭乘憑證」，球賽結束後，就可憑當天「球賽票根」與「回程免費搭乘憑證」，享受從A19桃園體育園區站回程免費搭乘1次的優惠。

桃捷公司指出，今年也攜手樂天桃猿隊，於4月5日賽前推出「捷乘應猿 樂天女孩賓果連線大挑戰」活動，球迷只要當天搭乘機捷，在下午3時至3時30分前往A19站，就可與穿著桃捷站務員制服的樂天女孩兌換「回程免費搭乘憑證」，同時還能進行「棒球9宮格」賓果連線大挑戰互動遊戲，除了可領取精美小禮品外還能獲得與樂天女孩合照的機會。

桃捷公司表示，遊戲活動名額有限，將採現場報名參加，主辦單位將視疫情狀況，並依中央流行疫情指揮中心指示滾動調整期程，若有變動將公告於官方網站及臉書粉絲團。

機捷 桃捷 桃園

延伸閱讀

桃園議員最高票萬美玲 轉任立委後支持這幾位選議員

舞蹈老師確診燒進桃園校園 大業國小、補習班明停課

桃園農地違章超商六都居冠 市府：依法行政、絕無縱容

國民黨桃園議員提名40人登記 5現任議員退給年輕人機會

相關新聞

台灣東部海域30年內7.0強震機率逾9成？氣象局回應了

日本地震調查委員會25日公布周邊海域地震潛勢圖，除了日本本島周邊外，包含西南海域及台灣東部海域也都納入統計；委員會預估，...

路上哪個交通工具最危險？ 網友指它是霸王：比小黃可怕

馬路如虎口，台灣交通事故發生率長年居高不下，惡劣的交通狀況不僅台灣人受不了，外國人也難以接受。有網友發文好奇哪一款交通工具最讓用路人害怕，登上第一名的既非計程車也不是亂鑽的機車，危險日常讓網友直呼...

常覺得疲憊又發燒...別以為是新冠 六大症狀恐是淋巴癌

據最新癌症登記報告統計，惡性淋巴瘤每年新診斷病例超過3000人，其中非何杰金氏淋巴瘤占四分之三，相較十年前新發生個案數大...

別再強化處女情結！綠委推「處女膜」正名

民進黨立委林淑芬今天與台灣女人連線開記者會指出，為避免社會中的「處女情結」，呼籲衛福部應以中性名稱取代「處女膜」、「惡露...

陳時中半夜回電 林清麗感動部長戒菸

「敬愛的時中部長，冒昧私信是為懇請部長3月底帶頭報名『2022戒菸就贏比賽』，和大家一起嘗試戒菸。」董氏基金會菸害防制組主任林清麗這封「很冒昧」的信，竟然打動了52年的老菸槍、衛福部長陳時中在深夜11

南投食用玫瑰園職人郭恩綺 世界柑橘果醬大賽勇奪雙金

台灣再次發光！繼台灣果醬女王柯亞後，又有第二位台灣選手郭恩綺在被譽為「果醬界奧斯卡」的英國「世界柑橘類果醬大賽（The ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。