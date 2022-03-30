觀光融資利息補貼方案有望再延長 業者盼紓困再繼續

受到疫情影響，國境已長達兩年多沒有開放，政府紓困方案又在去年九月結束，讓不少觀光業者備感壓力，多次呼籲政府應幫忙，中華民國旅行公會全國聯合會、台灣省旅行公會聯合會、六都旅行公會、品保協會等相關單位今也前往拜會交通部長王國材，除了盼觀光產業融資及利息補貼的寬限期可以再延長，員工薪資補貼持續。對此，王國材也允諾會盡力幫忙。

為幫助觀光業者度過資金難過，觀光局從119年初，就開始辦理觀光產業融資及利息補貼案，相關周轉金貸款的寬限期二年、利息補貼最長2年，不過眼看寬限期就將在今年中陸續到期，但國境尚未解封，讓許多觀光業者立即面臨資金壓力，因此呼籲在國境未解封無法營運前，讓寬限期再展延。

與會人士表示，王國材也在會中指示，請觀光局可用修正原方案要點之方式進行， 將相關利息補貼及貸款寬限期二年的部份再延長期限，另也請觀光局再跟銀行公會或金管會溝通，請各銀行要確實執行業者貸款 案，如個別業者有單一狀況時，請提供協助窗口跟進服務。

此外，對於國內振興國旅的部分，業者直言，國旅券預計執行到四月底為止，希望將未使用完的經費，全數交給旅行業做特色團遊使用，也希望觀光局及早公布要點，好讓特色團遊能無縫接軌到六月底，業者才有足夠操作時間。

此外，業者也希望持續爭取紓困預算，並提出兩個方案，一是提供旅行業配合政府防疫政策的營運補貼，推算到今年底估算經費27.6億元，二是振興國內團體旅遊，建議至少匡列經費 38 億。

不過觀光局表示，因行政院推出的紓困振興預算到6月底止已分配完畢，再加上現行觀光發展基金舉債來的資金有限制，不能做紓困營運薪資補貼，所以目前没有預算可使用。

但與會人士表示，王國材已承諾，會跟行政院呈報研議六月底後的紓困或振興計劃，爭取新預算。各公協也將透過各種管道，向行政院表達旅行業意見，以利行政院規劃及編列預算時，會考量到旅行業及觀光產業的實際需求。