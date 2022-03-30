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路上哪個交通工具最危險？ 網友指它是霸王：比小黃可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
市區車流示意圖。圖為台北市忠孝西路往市區方向車潮。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
市區車流示意圖。圖為台北市忠孝西路往市區方向車潮。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

馬路如虎口，台灣交通事故發生率長年居高不下，惡劣的交通狀況不僅台灣人受不了，外國人也難以接受。有網友發文好奇哪一款交通工具最讓用路人害怕，登上第一名的既非計程車也不是亂鑽的機車，危險日常讓網友直呼「它」才是霸王。

台灣交通狀況之惡劣可說臭名遠播，不只在地人難以忍受，日前在高雄的波蘭記者撞見機車騎上人行道更是頗為傻眼；此外，旅台的日本作家田中美帆，曾以「在台灣旅行解禁前需要知道的事 談當地交通狀況之嚴重性」為題撰文，指出日本文豪司馬遼太郎1993年來台時，曾紀錄「台灣馬路上不是行人優先，反而是汽車優先」，如今過了將近30年，許多台灣駕駛人的心態仍不見改善，不禮讓行人、超速、闖黃燈等都是家常便飯。

對此，一名網友在PTT以「外送、計程車、公車，哪個最可怕？」為題發文，他直言「台灣交通狀況就是一坨X」，各種鬼切、亂鑽，計程車常突然停靠路邊接客人上車，加上近年美食外送平台興起，許多外送員在大街小巷中亂鑽，原PO好奇「外送員、計程車、公車」哪個最可怕。

文章曝光後網友紛紛表達看法，「可怕的是駕駛，哪一個都沒差」、「不長眼的都可怕，直接切換車道」、「愛鑽車的速克達」、「大卡車表示：不把我放在眼裡？」、「計程車。公車領薪水還會怕被告」、「計程車啊」、「計程車沿路找客很危險」、「逛大街的三寶還是略勝一籌」。

其中最多人同意的當屬公車，「以我騎速克達的經驗，公車我一定讓」、「公車>小黃>外送」、「遇到公車一次切換三個車道真的很怒」、「公車超狠，好幾次差點被撞死」、「公車啊，幾乎沒在讓你的」、「公車有死角，最好離遠一點」。

公車 計程車 外送員

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