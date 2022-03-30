快訊

不允許孩子叫具俊曄爸爸 汪小菲暴走開嗆原因曝光

大千醫院引入智能機器人 量身訂製患者復健計畫

中央社 / 苗栗縣30日電

苗栗大千醫院引進科技醫療機器人，成立縣內首家智能復健機器人中心，可針對患者量身訂製復健計畫，揭牌儀式中，因車禍一度癱瘓的學生已可利用機器人輔助行走，展現成效。

大千綜合醫院智能復健機器人中心今天揭牌，院方引進「鏡像手」手部外骨骼機器人及「啟而走」下肢外骨骼機器人，運用科技優勢，提供復健病人多元治療服務。

大千醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗表示，「鏡像手」、「啟而走」主要運用於神經或骨骼系統疾病的病患，如中風、脊髓損傷、腦外傷、巴金森氏症等，經醫師評估後，分別協助上、下肢的動作訓練。

蔡建宗指出，「鏡像手」可延伸至遠端的手部動作，例如透過拿疊杯活動誘發腦部重組，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能；「啟而走」則可依照病人下肢動作能力，精確調整動力輸出，利用感測器偵測髖部與膝關節的角度變化，訓練病人行走及平衡訓練。

院方邀請個案蔣姓男學生示範使用智能復健機器人成果。他在2年前騎單車不慎摔落5公尺深駁坎，造成頸椎骨折、脊髓神經受傷、四肢癱瘓，經醫療團隊救治後，積極配合復健，雖已可使用四腳拐行走，但速度緩慢、重心偏移，上下樓梯及從坐到站都需要協助，右手手指無法完全伸直，也無法執行精細動作。

男學生透過使用智能復健機器人，可自行獨立行走、重心較平均、步速較快、坐到站也輕鬆許多，另外，右手手指也可完全伸直，並完成使用鑷子夾東西、將倒立的積木立直等精細動作，讓他對復健之路更有信心。

蔡建宗表示，智能復健機器人可針對病人狀況，量身訂製復健計畫，這項服務將於大千綜合醫院及竹南診所共同進行，希望幫助有需求的病人，把握復健黃金期，重新回歸能獨立自主的健康生活。

復健 患者

延伸閱讀

大千復健機器人中心揭牌 2年前摔傷學生示範復建成效

奶貓被狗咬癱瘓 獸醫救治12天奇蹟復原

全球首例癱瘓男用腦部植入物跟外界溝通 想聽搖滾樂、吃咖哩

網路韌性夠強成抗俄關鍵 烏克蘭數位部長：俄國無能癱瘓

相關新聞

台灣東部海域30年內7.0強震機率逾9成？氣象局回應了

日本地震調查委員會25日公布周邊海域地震潛勢圖，除了日本本島周邊外，包含西南海域及台灣東部海域也都納入統計；委員會預估，...

常覺得疲憊又發燒...別以為是新冠 六大症狀恐是淋巴癌

據最新癌症登記報告統計，惡性淋巴瘤每年新診斷病例超過3000人，其中非何杰金氏淋巴瘤占四分之三，相較十年前新發生個案數大...

別再強化處女情結！綠委推「處女膜」正名

民進黨立委林淑芬今天與台灣女人連線開記者會指出，為避免社會中的「處女情結」，呼籲衛福部應以中性名稱取代「處女膜」、「惡露...

南投食用玫瑰園職人郭恩綺 世界柑橘果醬大賽勇奪雙金

台灣再次發光！繼台灣果醬女王柯亞後，又有第二位台灣選手郭恩綺在被譽為「果醬界奧斯卡」的英國「世界柑橘類果醬大賽（The ...

台灣首奪世界麵包大賽團體冠軍！吳寶春、王鵬傑獻祝福

台灣烘焙再度在國際發光！有「烘焙界奧林匹克」之稱的路易樂斯福世界盃麵包大賽，日前在法國登場，台灣隊以3項都第一的好成績，...

一手創建台灣社工制度 邱汝娜獲社工特殊貢獻獎

「社會的幸福感來自於社工。」獲全國社工特殊貢獻獎的前內政部社會司司長邱汝娜，一手將台灣的社工制度，從無到有建立起來，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。