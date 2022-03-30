大千醫院引入智能機器人 量身訂製患者復健計畫

苗栗大千醫院引進科技醫療機器人，成立縣內首家智能復健機器人中心，可針對患者量身訂製復健計畫，揭牌儀式中，因車禍一度癱瘓的學生已可利用機器人輔助行走，展現成效。

大千綜合醫院智能復健機器人中心今天揭牌，院方引進「鏡像手」手部外骨骼機器人及「啟而走」下肢外骨骼機器人，運用科技優勢，提供復健病人多元治療服務。

大千醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗表示，「鏡像手」、「啟而走」主要運用於神經或骨骼系統疾病的病患，如中風、脊髓損傷、腦外傷、巴金森氏症等，經醫師評估後，分別協助上、下肢的動作訓練。

蔡建宗指出，「鏡像手」可延伸至遠端的手部動作，例如透過拿疊杯活動誘發腦部重組，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能；「啟而走」則可依照病人下肢動作能力，精確調整動力輸出，利用感測器偵測髖部與膝關節的角度變化，訓練病人行走及平衡訓練。

院方邀請個案蔣姓男學生示範使用智能復健機器人成果。他在2年前騎單車不慎摔落5公尺深駁坎，造成頸椎骨折、脊髓神經受傷、四肢癱瘓，經醫療團隊救治後，積極配合復健，雖已可使用四腳拐行走，但速度緩慢、重心偏移，上下樓梯及從坐到站都需要協助，右手手指無法完全伸直，也無法執行精細動作。

男學生透過使用智能復健機器人，可自行獨立行走、重心較平均、步速較快、坐到站也輕鬆許多，另外，右手手指也可完全伸直，並完成使用鑷子夾東西、將倒立的積木立直等精細動作，讓他對復健之路更有信心。

蔡建宗表示，智能復健機器人可針對病人狀況，量身訂製復健計畫，這項服務將於大千綜合醫院及竹南診所共同進行，希望幫助有需求的病人，把握復健黃金期，重新回歸能獨立自主的健康生活。