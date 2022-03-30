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常覺得疲憊又發燒...別以為是新冠 六大症狀恐是淋巴癌

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠（左）與台大醫院內科部主治醫師黃泰中（右）攜手呼籲國人注意淋巴癌六大典型症狀「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」。圖／中華民國血液及骨髓移植學會提供
中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠（左）與台大醫院內科部主治醫師黃泰中（右）攜手呼籲國人注意淋巴癌六大典型症狀「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」。圖／中華民國血液及骨髓移植學會提供

據最新癌症登記報告統計，惡性淋巴瘤每年新診斷病例超過3000人，其中非何杰金氏淋巴瘤占四分之三，相較十年前新發生個案數大增五成，卻僅不到半數病人可以早期發現。醫師指出，淋巴癌有六大典型症狀「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」，有些患者近期出現疲憊以及發燒的症狀還以為罹患新冠肺炎，最後診斷卻是惡性淋巴瘤。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠表示，淋巴瘤即使被診斷為惡性，治癒率都很高，且淋巴瘤治療技術提升，患者的治療選擇也更多，比較擔心患者忽視淋巴癌症狀。

李啟誠表示，淋巴癌典型的六大症狀為「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」，當身體出現不明原因的淋巴結腫大、莫名發燒、咳嗽、全身發癢、盜汗或是體重莫名減少超過10%並感覺疲倦等，都是淋巴癌的疑似症狀，這些症狀不易察覺，加上民眾輕忽身體異常警訊，以致延誤就醫，僅不到半數的病人可早期發現。

像是一名年約50歲的患者，10年前因皮膚紅疹與腫塊就醫，被醫師診斷為淋巴瘤樣丘疹，前後歷經6年左右的化學治療不但未能好轉，甚至惡化為CD30陽性T細胞淋巴瘤。

李啟誠表示，非何杰金氏淋巴瘤，可再細分為B細胞淋巴瘤、T細胞淋巴瘤及NK細胞淋巴瘤這三類，其中佔比較小的T細胞與NK細胞的發生率約占非何杰金氏淋巴瘤中之10%到15％間，也是目前最缺乏較新穎且有效治療的一種淋巴瘤。

李啟誠表示，CD30陽性T細胞淋巴瘤的治療上，大多是化學治療，有七成病患使用化療，使用標靶治療的患者則接近六成。然而，化學治療的方式容易伴隨著副作用的發生，噁心、嘔吐、掉髮或疲倦等問題，治療過程不僅辛苦，也可能治療無效。

有部分患者期盼透過骨髓幹細胞移植的方式來根除疾病，但移植過程的艱辛及移植失敗的可能性，再加上治療費用的經濟支出，雙重壓力都考驗著病友與照護者的信心。

台大醫院內科部主治醫師黃泰中表示，隨醫療科技進步，可結合單株抗體與標靶藥物，提升抗癌效果，治療過程也能提升生活品質，且已納入健保給付，非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏淋巴瘤患者皆能受惠。

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