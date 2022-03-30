一手創建台灣社工制度 邱汝娜獲社工特殊貢獻獎

「社會的幸福感來自於社工。」獲全國社工特殊貢獻獎的前內政部社會司司長邱汝娜，一手將台灣的社工制度，從無到有建立起來，2014年從公務體系退休後，立刻投身民間社福組織，但投身後4年左右，被診斷罹患肺癌，治療過程僅一年讓自己好好休息，期間仍持續關心台灣社會。邱汝娜說，看到社工從發展至今，已經走向專科化，期待有更多人可以投入社工，當社會的福利做得更好，台灣的幸福感才能愈提升。

邱汝娜說，在她念書的期間，從來沒聽過什麼是「社工」，當時的社會對於幫助人，只會想到捐米、捐錢，幫助他人怎麼可能會成為一種職業，甚至會變成一種專業，在過去是完全沒有想過的。民國68年，政府希望推動「台灣省社工員制度」，她與各領域團隊著手研擬制度，成功在全省廣設500名社工。

邱汝娜說，初期的社工，在社會上都認為他們是舶來品，不知道社工該做什麼，但是社工員積極努力闖出一片天，她說，當年醫院裡的醫護人員都說，社工不是「social worker」而是「social walker」，他們到處穿梭連結資源，甚至是創造資源，讓社會對於社工的認識以及可以做些什麼。

邱汝娜說，社工的工作複雜且難度高，不像是醫療人員，有儀器可以協助診斷病灶，社工面對各式各樣有疑難雜症的人，得靠社工的經驗與判斷能力去提出計畫，以及透過連結資源，給予案主幫助，是相當辛苦的工作。

一輩子投身社工領域，她說「很有成就感」，退休後，看見台灣臥床時間平均達七年，也激起她的使命感，成立百香果創齡協會，卻在成立後4年左右，發現自己久咳不癒，診斷罹患肺癌，6公分的腫瘤，讓她必須要讓自己的身體休息，但她也僅讓自己休息一年，後續仍繼續回到她擅長的領域，繼續服務。