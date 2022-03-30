影／故宮多寶格新一代設計產學合作金獎發表
「多寶格的收、納、藏」特展開幕暨新一代設計產學合作金獎成果發表記者會今天在故宮舉行，故宮院長吳密察、台灣設計研究院院長張基義出席，這是故宮首次參與經濟部工業局、台灣設計研究院推動的「新一設計產學合作」專案，並與台達電子聯合出題「藉由光之情境與定位技術創新觀展體驗」，邀請設計團隊以故宮空間環境、國寶文物、多寶格特展等作為設計發想，同時採用台達電子BIC智慧照明系統，發展實體展館或虛擬博物館等服務體驗設施。
金獎得主由清大X實踐設計團隊提案的「參光體驗」，結合台達電BlC智能照明系統技術，搭配故宮「多寶格的收、納、藏」特展埸域推出5項創新展示設計，包含無限鏡、裸眼3D、3D全息投影、沈浸式劇場、呼吸燈牆等展出方式。
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