離島卡位戰開打！立榮假期飛澎金馬與花東 2,719元起

天氣回暖，國內旅遊漸入旺季。立榮假期根據國人最喜歡的旅遊地點─離島澎金馬與花東，推薦上半年的重點觀光活動，包括「澎湖花火節」無人機與花火共舞；體驗金門農漁文化的「石蚵小麥季」；台灣第一個跳島藝術活動「馬祖藝術島」以及奇景藍眼淚；東台灣則有花蓮賞螢季，台東夏季的東海岸藝術節、熱氣球嘉年華等活動。

此外，立榮假期也推出線上即時訂購服務，可快速搜出最超值的「機加酒」組合，同時納入當地交通租賃、特色遊程與餐食等，輕鬆完成旅程安排。

其中，每年離島話題之一的「澎湖國際海上花火節」，今年將於4/25~6/30登場。適逢20周年，將再度與超人氣LINE FRIENDS合作，超萌的熊大與兔兔將躍上夜空融化大小粉絲的心。立榮假期機加酒3天2夜促銷價4,299元起，還能優惠加購海上賞煙花的花火船，每人350元起。

金門「石蚵小麥文化季」也將登場，每年3~5月是金門小麥、石蚵的盛產季節，此時金黃色麥穗結實累累迎風搖曳，產季的石蚵更是甘甜鮮美，還有生態導覽與小麥DIY等體驗活動，適合全家同遊。3天2夜機加酒4,099元起。

「世界15大奇景」春夏限定的馬祖藍眼淚，多數旅客早在1、2月就趕訂追淚季的機位住宿。若安排4/10前的馬祖之旅，還能趕上「馬祖國際藝術島」，以跳島遊的形式，用視覺、聽覺與味覺感受馬祖濃烈的島嶼故事。即起訂購3天2夜機加酒6,399元起。

4、5月的花蓮鯉魚潭，正是螢光燦爛時，蛙鳴鳥聲處處可聞。此外，「台東慢食節」也將在4/9~4/10上場，今年將台東代表性的洛神花、紅藜小米與成功旗魚等食材端上餐桌，透過市集活動讓旅人深入品味台東風土。緊接著還有「東海岸大地藝術節」與「國際熱氣球嘉年華」，東台灣之旅每人2,719元起。