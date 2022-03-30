快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

想每年陪孩子過兒童節 鋼鐵媽勇抗大腸癌第4期

中央社 / 台北30日電

40歲周小姐是育有一女的鋼鐵媽，3年內大腸癌復發、又確診乳癌，大腸直腸癌第4期的她歷經4次開刀、化療合併標靶接力治療，以「想每年都陪孩子過兒童節」為信念勇敢抗癌。

據衛生福利部國民健康署108年癌症登記資料，大腸直腸癌蟬聯14年癌症發生人數之冠，108年的新個案數目為1萬7302人，換句話說，每30分22秒就有1人確診，大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪在今天記者會中提醒，定期大腸癌篩檢，早期發現與治療，可提高患者存活率。

大腸直腸癌成因2成與家族遺傳、基因有關，8成是則與年齡、肥胖及飲食、生活習慣等後天因素，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的影響，台灣大腸癌篩檢量明顯降低，楊純豪說，據統計發現，110年大腸癌篩檢量較109年降低，估計少篩檢出680名患者。

疫情時代，民眾到醫院接受篩檢意願降低，導致早期個案減少，楊純豪表示，據健保大腸鏡申報資料，109年與108年相比，大腸鏡檢查及切除等治療診斷減少約8%、大腸癌手術減少約5%，擔心未來幾年晚期確診患者恐增加。

台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科主治醫師黃聖捷也說，在門診中也發現，COVID-19疫情下影響2成大腸癌患者治療延誤，一般民眾因為擔心罹患染疫，所以不敢至醫院篩檢、就醫，容易錯過早期發現機會，原先篩檢出異常者後續檢查如大腸鏡、電腦斷層的時程延後。

至於大腸直腸癌患者，第1至3期患者以手術切除治療為主，患者心態上較不會拖延；第4期患者2至3週需回診接受化學與標靶治療，治療期間抵抗力弱，擔心會演變為重症，不敢與人群接觸和回診，導致疾病惡化與控制不佳。

黃聖捷說，在台灣民眾第2劑疫苗覆蓋率已達近8成，防疫也要防癌，應定期篩檢、穩定治療。標靶問世後第4期已非末期，有多種治療武器，據北榮數據，透過不同化學跟標靶的組合反應率到達6至7成，第4期患者5年存活率接近2成，且接力治療使用越多種的標靶藥物，患者存活期越久。

楊純豪提醒，腸癌照護秘訣之一就是警覺大腸直腸癌高風險症狀，當出現常見3大自覺症狀，包含腹脹腹痛、血便帶有黏液及明顯排便習慣改變，如一下子腹瀉，一下便祕，務必提高警覺，其他高風險症狀還有大便變細小、體重莫名減輕、貧血及可觸摸到腫塊。

定期篩檢同樣不可少，楊純豪建議，一般民眾在50歲以後可每2年一次糞便潛血檢查，陽性者建議應進行大腸鏡檢查；具大腸癌家族史，40歲後每5年大腸鏡檢查；遺傳性非息肉性大腸癌患者民眾，20至25歲起每2年接受一次大腸鏡檢查。

患者 大腸癌 大腸鏡檢查

延伸閱讀

大腸直腸癌術後未追蹤 9個月後肛門流血膿

礁溪鄉慶祝兒童節送好禮 幼童開心品嘗「叭噗」古早味

台南兒童節玩什麼？黃偉哲化身登機客「偽出國」

兒童節連假去哪裡溜小孩？ 台南這裡專為兒童推活動

相關新聞

台灣東部海域30年內7.0強震機率逾9成？氣象局回應了

日本地震調查委員會25日公布周邊海域地震潛勢圖，除了日本本島周邊外，包含西南海域及台灣東部海域也都納入統計；委員會預估，...

別再強化處女情結！綠委推「處女膜」正名

民進黨立委林淑芬今天與台灣女人連線開記者會指出，為避免社會中的「處女情結」，呼籲衛福部應以中性名稱取代「處女膜」、「惡露...

離島卡位戰開打！立榮假期飛澎金馬與花東 2,719元起

天氣回暖，國內旅遊漸入旺季。立榮假期根據國人最喜歡的旅遊地點─離島澎金馬與花東，推薦上半年的重點觀光活動，包括「澎湖花火...

海象不佳 4月1日往返綠島蘭嶼船班取消

航港局東部航務中心下午轉貼客輪業者公告，因東北季風海象不佳，4月1日台東往返綠島與蘭嶼，以及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全數取...

交通部：2030年市區公車及公務車全面電動化

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略，其中明訂2030電動車市售比達30%、電動機車市售比35%，2040年電動...

「有時你給的東西 未必是對方需要的」 李沐重溫初戀的回憶

在《我吃了那男孩一整年的早餐》電影裡，李沐化身貪吃的項微心，重溫初戀的滋味，以及愛情裡那些沒說出口、心底卻很在乎的小事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。