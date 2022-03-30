台灣2050淨零碳排路徑 環團批「糧草未足就想打仗」

國發會正式公布的「台灣2050淨零排放總說明」，綠色和平認為目前政府的淨零路徑「兩缺一低」，缺預算、缺目標、低估成本。所提出的9000億預算明顯低估淨零轉型成本，作為預算來源的國營企業及新增計畫都無保障，「糧草未足就想打仗」。

國發會公布的淨零路徑指出，若要達到2050淨零排放，到2030年將新增近9000億預算，其中配比主要靠國營事業（4400億）及新增計畫（3200億）作為主要預算來源。

綠色和平表示，多年來，國營事業財務狀況吃緊，光是台電今年1月稅前已虧損59億元，而中油到今年2月的累積虧損也已達600億元，逼近其資本額一半。而新增計劃中「氣候變遷因應法」內的碳定價，則尚未提出任何法案供社會討論，距離正式開徵仍遙遙無期。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻說，目前台灣淨零規畫是「糧草未足就想打仗」；在收入來源不穩定下，對未來支出畫大餅。

鄭楚忻表示，有效碳定價的收入將是其最重要的支柱，依照官員對拉高碳定價避而不談，不僅缺乏推動誘因，沒有財源的政策怎麼推行；如華美卻無動力的大船，再華美也到不了目的地。

綠色和平說，台灣在極不穩定的預算中，也嚴重低估了淨零所需的成本。與民生相關的淨零生活預算僅分配到210億，若借鏡2020年南韓所提出的綠色新政，光是包含推動公共設施全面零耗能建築的民生相關轉型，如建築物導入再生能源設備與隔熱材料、進行建築物翻修、綠色智慧學校、校園設置太陽能板等，5年內就須投資6.2兆韓元（約相當於新台幣1500億元），台灣的淨零生活，還沒起步就已遠遠落後。

另外，還有碳捕捉技術則分配415億，但國際能源總署（International Energy Agency, IEA）最新公布的數據估算，目前碳補捉的成本難降，若要讓民間投資碳補捉技術，其相關碳定價需達每噸60至70美元才能勉強打平能源均化成本；我國分配415億預算，恐怕只能抵減台灣碳排10%，一年就用罄。